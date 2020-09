La Hyundai Sonata N Line 2021 se prend pour une voiture sport

Comme promis, Hyundai ajoute à la gamme de sa Sonata de huitième génération une nouvelle version N Line au style plus racé et qui annonce des performances relevées. Celle-ci fait suite à l’Elantra N Line présentée récemment.

Déjà, la berline intermédiaire remaniée pour 2020 frappait fort côté design. Cette fois, elle va encore plus loin avec un faciès d’allure plus agressive comprenant une calandre en cascade unique greffée du logo N Line ainsi que trois prises d'air retravaillées au bas du pare-chocs avant.

La Sonata N Line se démarque également avec ses jupes latérales, ses jantes en alliage de 19 pouces, son bas de pare-chocs arrière noir qui intègre deux sorties d’échappement doubles et un diffuseur N Line, sans oublier son mince aileron noir qui contraste lui aussi avec le reste de la carrosserie.

L’habitacle n’est pas en reste avec quelques garnitures en chrome foncé, comme sur le volant et la console, de même que des surpiqûres rouges sur le volant et les sièges sport.

« La Sonata N Line 2021 attirera encore plus de clients vers notre solide gamme des Sonata et notre sous-marque N Line de plus en plus populaire. La Sonata N Line saura plaire aux clients recherchant une berline au style sportif », a déclaré SangYup Lee, directeur du centre mondial de design de Hyundai.

Photo: Hyundai

Malheureusement, c’est tout ce que le constructeur a dévoilé aujourd’hui. Pas d’informations sur le groupe motopropulseur (attendez-vous au même quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres qui déploie 290 chevaux dans la nouvelle Kia K5 2021) ni sur les modifications au châssis. Rien non plus sur la date de disponibilité au Canada.

En vidéo: Sur la route avec la Hyundai Sonata 2020