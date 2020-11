Hyundai Tucson 2022 : voici tous les détails

Après avoir dévoilé en première mondiale son Hyundai Tucson 2022 de quatrième génération à la mi-septembre, le constructeur a donné aujourd’hui de nouveaux détails concernant le modèle qui sera commercialisé en Amérique du Nord à compter du printemps prochain.

D’abord, le Tucson de base exploitera un moteur Smartstream à quatre cylindres de 2,5 litres qui développe 187 chevaux et 178 livres-pied, en hausse de six et trois respectivement par rapport au moteur optionnel de 2,4 litres de la génération sortante. La boîte automatique gagne deux rapports pour un total de huit, tandis que le rouage intégral HTRAC livrable comprend des modes Normal, Sport et Intelligent. La conduite promet d’être plus agile et plus intéressante en général.

Le nouveau Tucson hybride à moteur turbo de 1,6 litre sera disponible en même temps, offrant une puissance combinée de 226 chevaux, un couple 258 livres-pied et une consommation d’essence réduite de 30%, selon Hyundai.

Il sera suivi vers la fin de l’été ou l’automne par le Tucson hybride rechargeable doté d’une batterie de 13,8 kWh pour une autonomie électrique estimée à 45 kilomètres – moins que les Toyota RAV4 Prime (68) et Ford Escape PHEV (61). La recharge s’effectuera en moins de deux heures grâce au chargeur de bord de 7,2 kilowatts.

Photo: Hyundai

Tel que mentionné précédemment, une foule de dispositifs de sécurité et d’aide à la conduite seront inclus. Le Hyundai Tucson 2022 sera le premier VUS de sa catégorie à offrir un système de stationnement télécommandé (on pourra le faire entrer ou sortir d’un espace tout en étant à l’extérieur du véhicule), un démarreur à distance avec sièges avant chauffants et ventilés, une application qui transforme votre téléphone intelligent en clé numérique ainsi que l’intégration sans fil d’Android Auto et Apple CarPlay.

Par ailleurs, Hyundai a publié les premières images (partielles) de son Tucson N Line, une version de performance dont l’arrivée est également prévue au printemps 2021. Le design est bien sûr plus agressif, mais la compagnie se garde encore de préciser le moteur qui logera sous le capot. Attendez-vous à environ 290 chevaux.

Photo: Hyundai

Ce modèle viendra rejoindre les Sonata N Line et Elantra N Line ainsi que les Veloster N et Elantra N. En fait, la bannière N de Hyundai devrait compter sept modèles d’ici la fin de 2022.

Les prix canadiens du Hyundai Tucson 2022 seront annoncés ultérieurement.