Hyundai Tucson 2022 : cinq choses à savoir

Le Hyundai Tucson s’apprête à subir une refonte de fond en comble pour l’année-modèle 2022. Hyundai souhaite ainsi devenir plus compétitif face à des rivaux populaires comme le Toyota RAV4, le Honda CR-V, le Ford Escape et le Nissan Rogue.

Voici cinq choses à savoir sur le Hyundai Tucson 2022.

Tout un look!

Complètement redessiné pour l’année-modèle 2022, le Tucson adopte des lignes plutôt futuristes, avec l’utilisation de nombreux polygones parsemés autour de la carrosserie, des pare-chocs et de la calandre. Ceux-ci sont placés de manière à donner beaucoup d’axes qui s’entrecroisent, complexifiant considérablement le design.

Les phares multiples proposent une nouvelle signature stylistique chez Hyundai, tout comme les feux arrière doubles de chaque côté. D’autre part, les arches de roue bombées prolongent leurs lignes jusqu’au centre des portières, un choix distinctif et qui donne un effet miroir intéressant sous certains angles.

Essence ou hybride

Livrable avec deux groupes motopropulseurs, le Hyundai Tucson 2022 sera équipé de série d’un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres qui développe 187 chevaux et 178 lb-pi de couple. Le tout sera jumelé à une boîte à huit rapports et le rouage intégral HTRAC est optionnel. Le chauffeur pourra sélectionner plusieurs modes de conduite, notamment : Éco, Normal, Sport et Smart.

Une version hybride munie d’un moteur à 1,6 litre turbocompressé permettra une puissance combinée de 226 chevaux et 258 lb-pi de couple. Un peu plus tard, une variante hybride rechargeable s’ajoutera aussi à l’offre du constructeur. Sa batterie de 13,8 kWh offrirait une autonomie purement électrique d’environ 45 km.

Photo: Hyundai

Plus d’éléments de sécurité

Une panoplie de technologies d’aide et d’assistance à la conduite pourront servir le véhicule. Ainsi, on retrouve assistance à la conduite sur autoroute (HDA), assistance à l'évitement de collision frontale (FCA) avec détection de piétons, assistance au maintien de voie (LKA), assistance de suivi de voie (LFA), moniteur d'angles morts, assistance d'évitement de collision dans les angles morts (BCA), assistance à l'évitement de collision transversale arrière (RCCA).

Le Tucson 2022 intègrera aussi un capteur de détection de poussière fine dans le système de ventilation. Il pourra indiquer en temps réel le niveau de pollution dans l’air. Le Tucson est le premier modèle à être doté d'une technologie réduisant l'humidité dans l'évaporateur afin de maintenir le système de climatisation propre et sans odeur.

Photo: Hyundai

Intérieur moderne

Hyundai a conçu le nouveau Tucson avec un intérieur en multiétages pour une utilisation ergonomique, selon le constructeur. En ce sens, l’écran tactile de 8 pouces (ou 10,25 pouces en option) sera positionné au-dessus des commandes de ventilation et de navigation, elles aussi tactiles.

En outre, il sera possible de changer l’ambiance de l’habitacle en modifiant l’éclairage. Celui-ci est réglable en 64 couleurs avec 10 niveaux d’intensité. Finalement, la connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil sera de série.

Photo: Hyundai

Une version performante

Le Tucson est à son tour touché par la verve de la puissance. Pour une première fois, Hyundai proposera une variante N Line de son VUS compact. Celle-ci aura un design plus agressif grâce à des formes plus sculptées, des garnitures au fini noir lustré, un becquet arrière allongé et des jantes exclusives de 19 pouces.

Sur le plan technique, le véhicule jouira d’une suspension à commande électronique optimisée qui amortit mieux les vibrations et rehausse la maniabilité, encore plus en mode Sport. Hyundai nous dit que la sensation de la direction sera différente également. Pour ce qui est de la performance, il faudra attendre d’avoir plus de détails spécifiques au marché nord-américain.

Le Hyundai Tucson 2022 arrivera sur le marché canadien au printemps 2021. Les prix seront annoncés ultérieurement.