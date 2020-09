Hyundai Tucson 2022 : un design fort pour se démarquer

Dodge dévoile les Charger et Durango 2021 pour la police

Pour aider les corps policiers à mieux appliquer la loi et faire régner l’ordre, Dodge a amélioré ses Charger et Durango de patrouille pour 2021. La compagnie promet une meilleure conduite, plus de protection pour les agents et une consommation d’essence réduite. Commençons avec la Charger, qui ne se limite …