En vidéo : Antoine Joubert restaure un vieux Hyundai Tucson pour une bonne cause

Alors que l’environnement est un sujet prioritaire pour beaucoup de Québécois, plusieurs sont tentés de se procurer des véhicules hybrides ou électriques. Or, on oublie souvent que le véhicule le plus écologique est celui qui se retrouve déjà dans notre cour.

Afin de mettre de l’avant l’importance de bien entretenir son véhicule pour allonger sa durée de vie, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert s’est donné le défi de ramener un vieux Hyundai Tucson 2005 bon pour la casse en état de marche.

Ce projet, baptisé Roulez au suivant, a permis d’aider une famille qui a été particulièrement affectée par la crise de la COVID-19.

De passage à l’émission Salut Bonjour, Antoine Joubert a expliqué la démarche derrière cet ambitieux projet.

