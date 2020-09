Hyundai dévoile son nouveau Tucson 2022

Avec un peu plus de 7 millions d’unités vendues dans le monde depuis son arrivée en 2004, le Hyundai Tucson est un VUS d’une importance capitale pour Hyundai.

Rival direct des Honda CR-V, Toyota RAV4 et Nissan Rogue de ce monde, le Tucson sera entièrement renouvelé pour l'année-modèle 2022. Et si l'on se fie à son design, Hyundai n'a visiblement pas fait les choses à moitié!

Ce nouveau modèle de quatrième génération se distingue nettement du Tucson actuel. Hyundai souhaite se démarquer sur le plan du design dans une catégorie où la concurrence est nombreuse. Qu’on aime ou pas cette nouvelle approche, il faut reconnaître que ce nouveau dessin est très distinctif.

Beaucoup plus complexe qu’avant, la carrosserie compte énormément de lignes qui semblent toutes se rejoindre au niveau des portières avant. La calandre et les phares semblent être faits d’un bloc, Hyundai précise d’ailleurs que ces derniers deviennent invisibles lorsqu’ils sont éteints.

À l’arrière, les feux sont beaucoup plus agressifs qu’avant, et ne sont pas sans rappeler ceux de la Ford Mustang, auxquels on aurait retiré une barre verticale.

Les modifications sont également très nombreuses à l’intérieur, avec deux arrondis de part et d'autre de l’habitacle qui se rejoignent au milieu du tableau de bord, de chaque côté de l’écran central. Mesurant 8 pouces, ce dernier reçoit une interface modernisée mais ne possède plus de boutons de réglage. Espérons que ce retrait ne rendra pas le système multimédia moins intuitif. Bonne nouvelle, il est désormais possible de jumeler deux téléphones en même temps, une fonctionnalité qui devient incontournable dans l’industrie.

Face au conducteur, on retrouve un autre écran de 10,25 pouces dont l’affichage n’a plus rien à voir avec le modèle actuel qui utilisait des aiguilles dans des cadrans.

Hyundai annonce également une qualité de finition nettement améliorée, dont la couleur intérieure peut être choisie parmi 64 teintes différentes. Plus important, le volume de chargement s’élève à 1 096 litres, mais Hyundai n'a pas précisé si ce chiffre était avec la deuxième rangée en place ou abaissée. Si ce volume a été atteint avec les sièges arrière en place, cela rapprocherait le Tucson des meilleurs VUS compacts du segment.

Enfin, Hyundai annonce un système évolué de recyclage de l’air, capable de détecter lorsque l’air extérieur est très pollué et d'agir en conséquence.

Photo: Hyundai

Deux moteurs, dont un hybride

Le Tucson 2022 sera livrable avec deux moteurs. Le premier est un quatre cylindres de 2,5 litres développant 190 chevaux et 182 lb-pi. Il est accouplé à une transmission automatique qui compte 8 rapports.

Du côté du groupe motopropulseur hybride, on peut compter sur un moteur 1,6 litre turbocompressé et une motorisation électrique. Deux versions sont prévues, une hybride et une hybride rechargeable. Au moment d’écrire ces lignes, Hyundai n’a pas communiqué beaucoup d’informations, mais on sait tout de même que la puissance et le couple combinés du modèle hybride s’élèvent respectivement à 230 chevaux et 258 lb-pi. Le modèle hybride rechargeable, probablement doté d'une motorisation électrique majorée, profite de 265 chevaux. En revanche, le couple maximum n'a pas encore été dévoilé.

La tenue de route n’a pas été oubliée avec un système baptisé E-Handling censé améliorer la réponse de la direction et la stabilité dans des conditions difficiles. Les équipements de sécurité active les plus sophistiqués sont également disponibles, mais Hyundai n’a pas encore précisé lesquels seront livrés de série ou en option.

Dernière information importante, le constructeur coréen a expliqué qu’un modèle à tendance sportive N Line arrivera dans la gamme à une date ultérieure.

Le nouveau Hyundai Tucson 2022 est déjà en vente en Corée du Sud et sera commercialisé au premier semestre 2021 au Canada.

En vidéo: les 10 VUS neufs les moins chers en 2020