Le voici, le nouveau Hyundai Tucson 2022

On attend avec impatience l’arrivée du Hyundai Tucson de quatrième génération, surtout depuis que le vice-président mondial du design, SangYup Lee, a déclaré l’an dernier que « le monde entier va capoter en le voyant ».

Eh bien, c’est aujourd’hui le grand jour. Le constructeur coréen vient en effet de dévoiler les premières images officielles du Tucson 2022!

Le véhicule est remarquablement fidèle aux ébauches aperçues jusqu’à maintenant et même au concept Vision T lancé au Salon de l’auto de Los Angeles 2019. On parle bien pourtant d’un modèle de production.

Les designers de Hyundai ont frappé fort avec une calandre à multiples facettes qui intègre parfaitement les feux de jour dans ses extrémités pour former ce qu’ils appellent une « dynamique paramétrique ». De plus, avec un extérieur très sculpté comprenant de nombreuses surfaces angulaires et lignes de relief, ils ont poussé à un autre niveau la philosophie de design « Sensuous Sportiness » inaugurée par la nouvelle Elantra 2021, visant à soulever les passions chez les futurs acheteurs. Ça fonctionne pour vous?

Photo: Hyundai

Ajoutons que le nouveau Tucson est plus long et plus large que le modèle actuel, avec un empattement allongé et des porte-à-faux courts. Ses jantes sont très sportives et ses feux arrière à DEL, unis par une bande de lumière pleine largeur, ne manquent pas de style eux non plus.

Hyundai nous montre en même temps un croquis de l’habitacle dit « à double cockpit » parce que le conducteur et le passager avant ont chacun leur espace bien défini, notamment par le contour de la planche de bord qui s’étend jusque dans les portières. Évidemment, la chose qui retient le plus l’attention est l’immense panneau central combinant un écran et des commandes tactiles. Il ne semble pas y avoir le moindre bouton physique, ce qui nous inquiète un peu.

Photo: Hyundai

Dans ce décor très épuré, un large affichage numérique remplace tous les cadrans derrière le volant. La console centrale fait de même, substituant le levier de vitesses par de simples touches et proposant deux porte-gobelets qui sont fermés lorsqu’on ne s’en sert pas.

Le tout nouveau Hyundai Tucson 2022 sera dévoilé officiellement en première mondiale lors d’une conférence de presse virtuelle le 14 septembre à 20h30, heure du Québec. C’est un rendez-vous!

En vidéo : admirez la nouvelle Hyundai Elantra N Line 2021