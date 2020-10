Hyundai Sonata hybride 2020 : est-elle à la hauteur?

On a longtemps reproché à Hyundai son design trop sage et sans saveur. Le message a visiblement été entendu par le constructeur coréen, ses dernières créations affichant un style plus osé et distinctif.

Que ce soit la nouvelle Elantra, la Sonata ou le futur Tucson 2022, on constate une rupture importante avec les modèles précédents.

Que l’on aime ou que l’on déteste, il faut reconnaître que la nouvelle Sonata ne ressemble pas à ses concurrentes. En particulier à l’avant avec des phares dont s’échappe une bande lumineuse qui court ensuite le long du capot jusqu’à l’entourage des vitres.

Sous le capot, trois motorisations sont disponibles, deux moteurs à essence (2,5 L atmosphérique et 1,6 L turbo) ainsi qu’une version hybride, notre modèle d’essai de la semaine.

Le haut de gamme sinon rien

Il peut sembler étrange que Hyundai ait choisi d’offrir une motorisation hybride pour sa Sonata en version haut de gamme seulement. Mis à part le modèle Ultimate, vendu 40 099 $, il est impossible d’obtenir cette technologie. C’est d’autant plus regrettable que Honda et Toyota proposent plusieurs modèles hybrides pour l’Accord et la Camry.

Par exemple, une Camry LE hybride, la moins chère, débute à 33 819 $. Pour ceux qui veulent plus d’équipements, il est aussi possible d’opter pour un modèle XLE à 43 619 $.

Photo: Julien Amado

Ce manque de choix du côté de la Sonata pourrait coûter cher à Hyundai, d’autant plus que la consommation de carburant ne vous permettra pas de faire des économies substantielles comparée à une Sonata à essence.

En effet, Ressources naturelles Canada annonce une consommation moyenne de 7,7 L/100 km pour les deux moteurs à essence contre 5 L/100 km pour une Sonata hybride. Mais avec la différence de prix de départ, il sera difficile de rentabiliser votre investissement avec un écart de 2,7 L/100 km, surtout au prix de l’essence actuel.

Lors de notre essai, la consommation a oscillé entre 5,5 L et 6 L/100 km, pour aboutir à une moyenne de 5,9 L/100 km au terme de la semaine d’essai. C’est un bon résultat dans l’absolu, mais supérieur d’environ 0,5 L/100 km comparé à celui obtenu avec une Camry ou une Accord hybride, qui n’ont jamais dépassé les 5,5 L/100 km lors de nos essais.

Photo: Julien Amado

Un peu timide

Du côté des performances, Hyundai a doté la Sonata hybride d’un moteur à essence de 2 litres développant 150 chevaux et 139 lb-pi. En associant la motorisation électrique, on arrive à une puissance combinée de 192 chevaux et 271 lb-pi. Une fois derrière le volant, on profite de performances correctes, mais d’accélérations un peu timides.

Avec 1 600 kg à vide sur la balance, il ne faut pas hésiter à appuyer franchement sur l’accélérateur pour dépasser ou se lancer sur l’autoroute. Un peu bruyant quand on le sollicite au maximum, le moteur se fait oublier ensuite, l’habitacle demeurant silencieux sur voie rapide.

La tenue de route est bonne, mais là encore, pas vraiment éclatante. L’auto fait bonne figure dans la majorité des situations, propose un bon confort de roulement, et une insonorisation satisfaisante. La direction est un peu trop légère, cependant sa précision reste correcte.

Globalement, la Sonata hybride ne fait pas du mauvais travail, mais considérant le prix payé, on s’attendait à mieux. Une Honda Accord est beaucoup plus amusante à conduire, y compris dans sa version hybride. De plus, sa direction est plus communicative, ainsi que son train avant, plus incisif.

Photo: Julien Amado

Bien équipée et ergonomique

Comme souvent chez Hyundai, l’ergonomie a été soignée. Les commandes sont logiques, tout comme le système multimédia, qui a perdu ses boutons physiques de part et d’autre de l’écran au profit de commandes tactiles, dont l’intuitivité fait toujours partie des points forts.

Les boutons rotatifs pour la ventilation et la température du modèle 2019 ont laissé place à des commandes qui ressemblent à des touches de piano, mais cela reste utilisable au quotidien.

Photo: Julien Amado

L’espace est suffisant et quatre personnes s’installent confortablement dans l’habitacle. Les sièges procurent un très bon confort, pareillement pour la banquette arrière. De son côté, le coffre peut recevoir 453 litres de bagages, une contenance dans la moyenne de la catégorie.

Pour conclure cet essai, on peut dire que la Sonata hybride est une bonne auto, assurément capable de vous rendre de fiers services au quotidien. Malheureusement, son prix trop élevé et sa conduite un peu morne ne jouent pas vraiment en sa faveur. D’autant plus que la valeur de revente risque d’être terriblement basse, les intermédiaires n’ayant plus vraiment la cote.

