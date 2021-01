Hyundai Tucson N Line : premières images officielles

Entrevu partiellement en novembre dernier lors de l’annonce nord-américaine du tout nouveau Hyundai Tucson 2022, le sportif Tucson N Line sort maintenant de l’ombre. Son arrivée sur le marché est toujours prévue vers le milieu de l’année.

Partant du design spectaculaire du modèle de base, caractérisé par des lignes saillantes et des formes géométriques bien en vue, cette version se démarque avec une calandre un peu plus haute et large sur laquelle apparaît un écusson « N Line ». Ses différentes sections ont aussi des rebords qui ajoutent du reflet selon l’angle. La prise d’air au bas est plus grande et les ouvertures dans les coins sont retravaillées pour créer un look plus agressif dans l’ensemble.

Un peu partout, on remarque des garnitures au fini noir lustré comme c’est la mode sur les véhicules plus sportifs. Le toit (incluant son becquet arrière allongé) et les boîtiers de rétroviseurs en sont de bons exemples. Pendant ce temps, les moulures latérales au bas de la carrosserie et autour des roues sont de la même couleur que la peinture, disponible en sept teintes dont un Gris ombre exclusif à la version N Line

Naturellement, les jantes de 19 pouces adoptent un style qu’on ne voit sur aucun autre Tucson. À l’arrière, le pare-chocs est sculpté différemment et un double échappement apparaît du côté droit.

L’habitacle du Hyundai Tucson N Line n’est pas en reste avec ses sièges sport ornés du logo « N » qui mélangent cuir et suède, ses multiples coutures, passepoils et accents de couleur rouge, son volant « N » exclusif. Il y a aussi les plaques de seuil et les pédales en aluminium, sans oublier la doublure de plafond de couleur noire.

Photo: Hyundai

Sur le plan technique, le véhicule jouit d’une suspension à commande électronique optimisée qui amortit mieux les vibrations et rehausse la maniabilité, encore plus en mode Sport. Hyundai nous dit que la sensation de la direction est différente également.

Pour ce qui est de la performance, il faudra attendre d’avoir plus de détails spécifiques au marché nord-américain. En Europe, la version N Line sera disponible avec tous les moteurs de la gamme du nouveau Tucson, excepté le diesel de base. L’option la plus puissante serait l’hybride rechargeable de 261 chevaux.

Un Tucson N de haute performance continue de faire l’objet de rumeurs, mais rien d’officiel ne se dessine encore. Hyundai a toutefois confirmé qu’un Kona N est en route.

En vidéo : Découvrez le tout nouveau Hyundai Tucson 2022