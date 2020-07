Roulez au suivant : un Hyundai Tucson remis à neuf pour une bonne cause

Récupérer un véhicule pratiquement bon pour la casse et lui redonner une seconde vie. Telle est la mission de Roulez au suivant, qui vise ensuite à remettre le véhicule restauré aux mains de gens qui sauront l’apprécier.

Par cette émission, l’objectif met également en lumière les différents métiers de l’automobile, sous-exposés, pour ainsi y découvrir l’expertise et le savoir-faire de gens dévoués et passionnés.

Puis, Roulez au suivant éduque le consommateur en prônant l’entretien et la réparation du véhicule, plutôt que son remplacement. Parce que l’entretien périodique est non seulement payant, mais constitue aussi un geste écologique à long terme, considérant qu’il est beaucoup plus vert de prolonger la vie d’un véhicule plutôt que d’en acheter un neuf qu’il faut fabriquer.

Dans cet épisode, un Hyundai Tucson laissé à l’abandon et franchement insalubre passe entre les mains de mécaniciens, d’un carrossier, d’experts en esthétique automobile. Le véhicule est ensuite remis à une jeune mère de trois enfants qui, en raison de la COVID-19, a dû revenir de l’étranger où elle s’était établie pour fonder une garderie trilingue. Non éligible aux subventions du Gouvernement, elle s’est retrouvée ici sans le sou, sans emploi et sans véhicule. L’équipe de Roulez au suivant a donc choisi de lui faire un petit cadeau.