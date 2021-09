Hyundai Tucson ou Nissan Rogue?

Je magasine actuellement un VUS compact et j'hésite entre deux modèles. Que me conseillez-vous entre un Nissan Rogue 2021 et un Hyundai Tucson 2022?

Bonjour Stèphie,

Le Nissan Rogue et le Hyundai Tucson sont des véhicules qui visent la même clientèle. Mais ils ne s'attaquent pas au marché de VUS compacts de la même manière.

Chez Nissan, on a choisi de présenter un véhicule doté d'une seule motorisation avec des versions plus ou moins luxueuses. Le moteur retenu est un 4 cylindres de 2,5 litres qui développe 181 chevaux et 181 lb-pi de couple. Moins bruyant et plus raffiné que la précédente version, le Rogue 2021 a réalisé des progrès notables. On apprécie notamment son confort de roulement, ses sièges moelleux ainsi que l'espace disponible dans l'habitacle.

Du côté de Hyundai, on retrouve une plus grande variété de versions et de motorisations. Le moteur de base de 2,5 litres propose des performances similaires à celles du Rogue (187 chevaux et 178 lb-pi). Mais il est également possible d'opter pour deux versions hybrides (rechargeable et non rechargeable), à condition d'opter pour des modèles haut de gamme. Nous avons conduit la version hybride non rechargeable et les performances sont convaincantes. Cela dit, nous nous attendions à une consommation de carburant plus faible. Si vous circulez beaucoup en ville, vous allez constater une bonne différence avec un VUS à essence, mais si vous ne roulez que sur la route, vous risquez d'être déçue.

Le Tucson 2022 propose désormais un grand coffre ainsi que plus de dégagement pour les passagers assis à l'arrière. La version hybride perd quelques litres de contenance (902 litres au lieu de 1095) mais elle demeure tout de même suffisamment logeable pour une famille.

Sur la route, le Rogue se montre plus confortable que le Tucson. Le roulement est plus doux et les fameux sièges « zéro gravité » offrent le parfait compromis entre moelleux et maintien. La conduite du Nissan est aussi plus reposante à haute vitesse. En effet, des bruits de vent et de roulement se font davantage entendre à bord du Hyundai. En revanche, la conduite du Rogue se montre moins dynamique. Le Tucson bénéficie d'une direction plus précise et mieux calibrée ainsi qu'une meilleure vivacité. Globalement il vous procurera plus de plaisir de conduite.

À vous de voir où se situent vos priorités!

En vidéo : notre essai du Hyundai Tucson 2022