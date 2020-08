La Hyundai Elantra N Line 2021 arrive avec plus de mordant

Après avoir dévoilé la nouvelle Hyundai Elantra 2021 et sa variante hybride, le constructeur coréen revient à la charge en visant cette fois les amateurs de compactes sportives.

Oubliez l’ancienne Elantra Sport et dites bonjour à la nouvelle Hyundai Elantra N Line 2021!

Arborant un design beaucoup plus racé et agressif, elle se démarque en premier lieu par un traitement exclusif de la calandre en cascade, avec en prime l’ajout d’un écusson N Line, et par un remodelage du bas du pare-chocs avant, qui intègre de nouvelles prises d’air notamment dans les coins.

Les flancs sont ponctués par des roues N Line de 18 pouces au fini noir et argent, sans oublier les minces jupes latérales, la garniture de contour des vitres et les boîtiers de rétroviseurs tous de couleur noir lustré. À l’arrière, le subtil aileron au fini noir et le diffuseur pleine largeur accentuent la posture athlétique de la voiture. Deux sorties d’échappement sont regroupées du côté droit.

Sous le capot, par contre, on retrouve le même moteur turbocompressé de 1,6 litre que l’on connaît déjà et qui génère une puissance de 201 chevaux accompagnée d’un couple de 195 livres-pied. Le choix de boîtes de vitesses reste une manuelle à six rapports et une automatique à double embrayage comptant sept rapports et des palettes au volant.

Photo: Hyundai

Mais n’allez pas croire que cette Elantra N Line n’est pas plus sportive que l’actuelle Elantra Sport. Hyundai dit avoir largement amélioré la suspension pour assurer une meilleure tenue de route et une plus grande maniabilité. Les freins avant sont plus gros également. Un essai routier nous permettra bien sûr de valider le fruit de ces changements.

Divers accessoires et pièces de performance N ont aussi été créés pour cette voiture, mais malheureusement, seuls les clients en Corée y auront droit pour l’instant.

À l’intérieur, les principaux éléments qui retiennent l’attention sont les sièges sport N aux appuis latéraux garnis de cuir, le volant sport N gainé de cuir perforé, le levier de vitesses aux accents métalliques et insertions de cuir, les pédales en aluminium et le look exclusif des cadrans (voyez la zone rouge du tachymètre qui adopte un motif de drapeau à damier).

Photo: Hyundai

Naturellement, comme les autres modèles Elantra 2021, la nouvelle N Line possède un assortiment complet de systèmes de sécurité et d’aide à la conduite, que ce soit pour prévenir les collisions, empêcher les sorties de voie, mieux éclairer la route ou surveiller le niveau d’attention du conducteur. Par ailleurs, l’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto se fait sans fil.

Attendue sur le marché d’ici la fin de l’année, la Hyundai Elantra N Line 2021 rivalisera directement avec les Honda Civic Si, Volkswagen Jetta GLI et Mazda3 GT Turbo. Si vous désirez plus d’espace et de puissance, Hyundai lancera un peu plus tard une Sonata N Line à moteur turbo de 2,5 litres qui devrait générer environ 275 chevaux.

En vidéo : 5 choses à savoir sur la Hyundai Elantra 2021