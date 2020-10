Hyundai Elantra 2021 : des prix toujours aussi abordables

Hyundai vient tout juste d’annoncer les prix canadiens de l’Elantra 2021 complètement redessinée et il y a de très bonnes nouvelles pour les consommateurs.

Conservant sa boîte manuelle à six rapports en entrée de gamme, la populaire compacte coréenne se vendra maintenant à partir de 17 899 $, une hausse d’à peine 750 $ par rapport au modèle sortant. En optant pour la boîte à variation continue, le prix s’établit à 19 799 $. Rappelons que l’Elantra GT à cinq portes n’est pas de retour.

La Hyundai Elantra demeure ainsi l’une des rares voitures toujours offertes à moins de 20 000 $ au Canada. Son équipement de série comprend un écran multimédia de huit pouces compatible avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil – une première dans la catégorie. Un large écran de 10,25 pouces à haute définition et navigation intégrée est aussi disponible, tout comme un tableau de bord entièrement numérique et personnalisable de 10,25 pouces avec des graphiques haute définition.

Le moteur sous le capot demeure un quatre cylindres de 2,0 litres qui développe 147 chevaux et 132 livres-pied de couple. Notons par ailleurs les fonctionnalités de sécurité avancées Hyundai SmartSense qui s’ajoutent au menu, dont l’aide à l'évitement de collision avant avec détection des piétons/cyclistes/virages en jonction, les alertes d’occupant à l’arrière et de sortie sécuritaires ainsi que la technologie de conduite semi-autonome sur autoroute avec ralentissement de virage automatique.

La version la plus équipée, qui comprend par exemple un chargeur sans fil pour téléphones et des sièges avant ventilés, culmine à 28 299 $.

Place à l’hybride!

Une des grandes nouveautés pour 2021 est l’ajout de l'Elantra hybride. Celle-ci se vendra à partir de 24 699 $, un tantinet moins cher que sa principale concurrente directe, la Toyota Corolla hybride (24 990 $). Reste à voir à quel point elle se rapprochera de la consommation de cette dernière, car ses cotes officielles pour le Canada n’ont pas encore été annoncées. L’estimation de Hyundai pour l’instant est de 4,7 L/100 km.

Photo: Hyundai

Son système regroupe un moteur à quatre cylindres de 1,6 litre et un moteur électrique de 32 kilowatts alimenté par une batterie de 1,32 kWh logée sous la banquette arrière. Au total, la puissance et le couple se chiffrent respectivement à 139 chevaux et 195 livres-pied. Au lieu d’une boîte à variation continue, c’est plutôt une automatique à double embrayage comptant six rapports qu’on retrouve ici.

Et pour les sportifs…

La gamme de la Hyundai Elantra 2021 est complétée par l’Elantra N Line (anciennement Elantra Sport) débutant à 27 599 $. Pour ce prix, vous obtenez un design plus racé, un châssis amélioré (notamment avec une suspension arrière multibras) et un habitacle résolument plus sportif avec sièges sports exclusifs.

C’est sans oublier bien sûr le moteur turbocompressé de 1,6 litres qui fournit 201 chevaux et 195 livres-pied de couple, exclusivement via une boîte à double embrayage à sept rapports avec palettes au volant. Contrairement à nos voisins américains, nous n’aurons pas droit à la boîte manuelle avec cette version, ce qui ne fait pas beaucoup de sens à notre avis. Un mode Sport procure toutefois des sensations un peu plus relevées avec des points de changement de vitesse plus agressifs et la possibilité de maintenir un rapport plus longtemps.

La Hyundai Elantra 2021 à moteur de 2,0 litres sera mise en vente à la fin de l'automne, tandis que les Elantra hybride et Elantra N Line suivront dans les premiers mois de 2021.

