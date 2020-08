La Hyundai Elantra GT ne sera pas de retour en 2021

Il n’y a pas que la sous-compacte Accent et le petit coupé sport Veloster (à l’exception de la très performante Veloster N) qui ne seront pas de retour dans la gamme nord-américaine de Hyundai pour l’année-modèle 2021.

En effet, la compagnie abandonne également sa compacte à hayon, c’est-à-dire l’Elantra GT – tant la version de base développant 161 chevaux que la sportive Elantra GT N Line à moteur turbo de 201 chevaux.

C’est la division américaine de Hyundai qui a annoncé la nouvelle en premier. Le Guide de l’auto a communiqué avec Hyundai Canada, qui nous a confirmé l'élimination du modèle au nord de la frontière également.

Photo: Hyundai Canada Inc.

Malgré toutes ses belles qualités, l’Elantra GT a le gros défaut de ne pas être un VUS. Hyundai préfère aller de l’avant avec le Kona et le Venue pour répondre aux besoins des consommateurs qui recherchent un petit véhicule à hayon pratique. Pourtant, elle offre plus de puissance et d’espace dans le coffre (705 litres versus 544/530 litres dans le cas de ses deux « grands » frères). Le Venue, tout comme l’Elantra GT, n’est même pas disponible avec un rouage intégral non plus.

À propos, le Kona à lui seul a vendu plus d’unités (2 915) au Canada en juillet que l’Elantra berline et l’Elantra GT réunies (2 536).

Photo: Hyundai Canada Inc.

Quant à la version N Line, Hyundai ne la conserve qu’en format quatre portes avec l’Elantra 2021 de nouvelle génération. C’est bien dommage, car il s’agit d’une très belle alternative à la Volkswagen Golf GTI, comme le mentionnait notre collègue Antoine Joubert dans un récent article.

Ailleurs dans le monde, où elle se fait appeler i30, la compacte à hayon de Hyundai poursuivra sa route avec une belle refonte pour 2021.

En vidéo : 5 choses à savoir sur la Hyundai Elantra 2021