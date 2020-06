La Hyundai Elantra GT N Line est-elle une rivale sérieuse à la Golf GTI?

J’aimerais avoir votre opinion sur la Hyundai Elantra GT N Line. S’agit-il d’un véhicule intéressant?

---------------------

Bonjour André,

En ce qui me concerne, ce modèle est l’un de ces secrets trop bien gardés. Une voiture extrêmement sérieuse au chapitre du comportement, puisqu’elle étonne par sa tenue de route, sa vivacité et sa grande maniabilité. Les performances sont également à souligner, car le moteur acquitte bien sa tâche.

J’aime beaucoup que l’on puisse aussi obtenir une boîte manuelle qui, pour moi, rend la conduite encore plus intéressante. La boîte séquentielle à double embrayage fait du bon boulot, mais engendre un délai de réaction à l’accélérateur plutôt agaçant.

Hélas, impossible de passer sous silence le fait que ce moteur turbo n’a pas jusqu’ici démontré une fiabilité sans tache. J’ai personnellement vécu un bris de turbocompresseur sur ce même moteur, installé sous le capot d’une Kia Soul GT aux États-Unis. Il semble que ce soit un problème connu. La garantie de base de cinq ans vous protégera donc contre cette possible mésaventure, mais si vous ciblez un achat pour du long terme, peut-être serait-il sage d’avoir recours à une garantie prolongée. Remarquez, le bilan n’est guère plus positif avec le 2,0 litres de la Volkswagen Golf GTI, sa principale rivale. Une voiture que je préfère tout de même à l’Elantra, mais qui coûte passablement plus cher.

J’ajouterais en terminant que l’Elantra GT N Line est non seulement amusante à conduire, mais également très pratique. Son habitacle est extrêmement bien conçu, ergonomique, et comporte une très longue liste de caractéristiques de série.

En vidéo: quelle compacte à transmission manuelle choisir?