Volkswagen Golf GTI ou Hyundai Veloster N?

Je suis à la recherche d’une compacte sportive neuve. J’hésite entre une Hyundai Veloster N et une Volkswagen Golf GTI. Je désire une voiture dont les accélérations seront vives et qui tiendra la route. La fiabilité fait également partie de mes critères. Je ne suis pas non plus prêt à sacrifier trop de confort.

-------------------------

Bonjour Samuel,

Il faut savoir que la Hyundai Veloster N – d’ailleurs, seule cette version du modèle sera offerte pour 2021 – ne propose aucun compromis dans son approche. Ses suspensions sont sèches et le confort est pratiquement absent. En revanche, son comportement routier est franchement emballant pour celui qui aime adopter une conduite sportive.

Son moteur turbocompressé de 2,0 L (275 chevaux et 260 livres-pied) est plus puissant que celui de la l’allemande (228 chevaux et 258 livres-pieds).

Comparativement à la Golf GTI, la Veloster N propose une allure beaucoup plus tape-à-l’œil. Il est également important de noter que de par sa configuration à cinq portières, la Golf GTI est plus pratique que sa rivale coréenne qui compte 3+1 portes.

Pour ce qui est de la fiabilité, la balance ne penche pas d’un bord plus que de l’autre.

Pour sa convivialité au quotidien et le minimum de confort requis que n’offre pas sa rivale, nous aurions tendance à vous orienter vers la Golf GTI. Même si la Veloster N est tellement enivrante à conduire…