Hyundai Kona N : un nouvel aperçu avec plus de détails

Confirmé par une annonce en janvier dernier, le tout nouveau Hyundai Kona N sera bientôt dévoilé officiellement. Entretemps, la compagnie nous offre un autre aperçu et quelques détails techniques à propos de ce VUS sous-compact haute performance.

À l’instar du coupé Veloster N, le Kona N offrira une boîte à double embrayage à huile comptant huit rapports et spécifiquement développée pour les modèles N de Hyundai. Celle-ci sera incluse de série et non en option, toutefois, ce qui laisse entendre qu’aucune boîte manuelle ne figurera au menu.

Hyundai mentionne que l’automatique à double embrayage du Kona N est améliorée au chapitre de la durabilité et qu’elle permet des changements de rapport plus rapides, notamment par les sélecteurs manuels au volant. Elle comporte des rapports d’engrenage spécialement étagés et un nouveau système de pompe.

Photo: Hyundai

En outre, grâce à l'huile de refroidissement qui maintient l'embrayage à la température de fonctionnement optimale, il y aura moins de risque de surchauffe lorsqu’on sollicite fortement le véhicule, par exemple dans des montées ou sur un circuit.

Autre bonne nouvelle pour les amateurs de performance, trois modes spéciaux accompagnent la boîte à double embrayage N du Hyundai Kona N :

N Power Shift (NPS) entre en action quand on accélère à plus de 90% des gaz pour éviter une réduction de couple en passant au rapport supérieur, de quoi préserver la sensation de poussée.

N Grin Shift (NGS) augmente le couple de 7% pendant 20 secondes. Il suffit d’appuyer sur un bouton au volant et un compte à rebours sera lancé au tableau de bord afin d’indiquer les secondes restantes.

N Track Sense Shift (NTS) optimise les changements de rapport pour la conduite sur circuit. Le tout s'active automatiquement.

276 chevaux

Tel qu’annoncé précédemment, le Hyundai Kona N exploitera le même moteur que la Veloster N, soit un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres. Il est question d’une puissance « d'environ 276 chevaux », qu’on appréciera surtout à régime moyen et élevé. Le couple n’est pas encore spécifié.

Photo: Hyundai

Dans la catégorie des VUS sous-compacts de marques populaires, vous ne trouverez rien de mieux, le plus proche poursuivant étant le nouveau Mazda CX-30 Turbo (jusqu’à 250 chevaux et 320 livres-pied).

Lorsqu’il arrivera sur le marché en tant que modèle 2022, le Hyundai Kona N viendra rejoindre la Veloster N mais aussi l’Elantra N pour former un trio de bolides haute performance chez Hyundai. Ne manquez pas la première mondiale dans les semaines à venir!

En vidéo : Notre essai routier du Hyundai Kona