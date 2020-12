Nissan Kicks 2021 : quelques nouveautés à l'horizon

Arrivé sur nos routes en 2018, le Nissan Kicks reçoit une première mise à jour pour l'année-modèle 2021. Pas de révolution à l’horizon, mais on a tout de meme droit à quelques changements destinés à le moderniser légèrement.

À l’avant, le capot demeure identique, mais la forme des phares a été affinée dans leur partie basse, ce qui change son regard. Le pare-chocs, la calandre ainsi que les jantes sont également différents.

À l’arrière, les changements sont plus subtils avec de nouveaux feux à DEL et un pare-chocs revu où une partie des insertions en plastique noir ont été retirées. Le Kicks peut toujours être livré dans une couleur unie, ou en version bicolore avec le toit noir. Pour l’année-modèle 2021, les teintes sont revues avec trois nouveaux coloris : rouge, bleus et gris.

Photo: Nissan

Pas de changement sous le capot où on retrouve un moteur à quater cylindres de 1,6 litre développant 122 chevaux et 114 lb-pi de couple. La transmission, identique au modèle sortant, demeure à variation continue (CVT). La consommation de carburant n’a pas encore été annoncée, mais elle devrait être similaire à celle du modèle de 2020 (7,2 L/100 km).

Quelques changements à l’intérieur

Dans l’habitacle, on note également quelques modifications. L’accoudoir fixé au siège du conducteur est désormais remplacé par un modèle plus qualitatif, solidaire de la console centrale. Selon Nissan, il s’agit d’une demande de la clientèle. Pour le reste, il y a peu de changements importants, mis à part l'entourage des aérateurs ainsi que les commandes de ventilation recouvertes d’une teinte noire brillante.

Du côté du système multimédia, on retrouve un écran tactile de 7 pouces dans le modèle de base, et de 8 pouces dans les modèles plus haut de gamme. Apple CarPlay et Android Auto font partie de la dotation de série, tout comme le bouclier de sécurité 360 de Nissan.

Photo: Nissan

Ce dernier intègre les feux de route automatiques, le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, le freinage automatique en marche arrière, la détection des angles morts, l’alerte de circulation transversale arrière et l’alerte de maintien dans la voie. Pour bénéficier du régulateur de vitesse adaptatif, il faut opter pour un modèle SV ou SR.

Le nouveau Nissan Kicks sera disponible chez les concessionnaires en février 2021, à un prix qui n’a pas encore été communiqué.

En vidéo: Nissan Kicks et Hyundai Venue - comparons les chiffres