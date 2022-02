Chevrolet Blazer 2023 : quelques retouches et un plus gros écran

En raison de retards occasionnés par la pandémie, la mise à jour de mi-mandat du Chevrolet Blazer a été repoussée à l’année-modèle 2023. Aujourd’hui, la compagnie nous explique les changements apportés à son VUS intermédiaire.

D’abord, le design extérieur se modernise avec des phares, feux de jour et feux arrière redessinés. La devanture a également été remodelée, incluant la calandre et le pare-chocs. Sur les flancs, de nouvelles jantes de 18, 20 et 21 pouces sont disponibles, comme nous montre la version RS sur les images.

Photo: Chevrolet

Quatre couleurs de carrosserie s’ajoutent à la palette, soit Bleu fontaine, Gris Sterling, Bronze cuivré et Rouge radiant teinté. L’option du toit noir contrastant demeure.

À l’intérieur, l’évolution est beaucoup plus modeste, mais tous les conducteurs apprécieront le nouvel écran multimédia de 10 pouces inclus de série en remplacement de l’ancien de huit pouces. Un décor Bleu nuit est disponible dans le Blazer RS.

Photo: Chevrolet

Aux États-Unis, le système d’aide à la sécurité Chevrolet est maintenant inclus de série sur toutes les versions, mais c’était déjà le cas au Canada. Il s’agit d’un ensemble de six caractéristiques de sécurité avancées telles que l’alerte de prévention de collision avec freinage d’urgence automatique, la détection des piétons et l’aide au maintien dans la voie.

Notez que rien ne change du côté des moteurs : un quatre cylindres turbocompressé de 228 chevaux et un V6 de 308 chevaux. Chacun est jumelé à une boîte automatique à neuf rapports. Le rouage intégral est optionnel avec le premier mais de série avec le second.

Photo: Chevrolet

Le Chevrolet Blazer 2023 sera en vente cet été. Les prix demeurent à confirmer, mais attendez-vous à de légères hausses par rapport au modèle 2022 sortant, dont le PDSF débute à 37 498 $.

Rappelons par ailleurs que General Motors a promis de lancer un Blazer électrique pour l’année-modèle 2024.

