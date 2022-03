Chevrolet Blazer SS : un VUS électrique axé sur la performance

Des Chevrolet Equinox et Blazer électriques s’en viennent

En annonçant hier vouloir doubler ses revenus annuels d’ici 2030, General Motors a dit que sa transition vers les véhicules électriques l’amènera à dépasser Tesla en termes de ventes sur le continent. Or, ce n’est pas en proposant des modèles luxueux et dispendieux tels que les GMC Hummer EV et …