Chevrolet Blazer EV 2024 : cinq choses à savoir

Un nouveau véhicule électrique s’en vient chez Chevrolet. Le Blazer EV 2024, dévoilé cette semaine à Los Angeles, promet de rivaliser directement avec les Ford Mustang Mach-E, Kia EV6 et Tesla Model Y de ce monde lorsqu’il arrivera sur le marché à compter de l’été 2023.

Il sera produit au Mexique dans la même usine que le Blazer régulier. Voici cinq choses que vous devez savoir à son sujet.

Plateforme et batterie Ultium

Contrairement à la Bolt EUV, le Chevrolet Blazer EV 2024 est basé sur la plateforme Ultium de GM, à l'instar du Cadillac LYRIQ et du GMC Hummer EV. Sa technologie est plus sophistiquée et, bien que la taille de sa batterie ne soit pas précisée pour le moment, il est question d’une autonomie allant jusqu’à 515 km dans certains cas et d’une capacité de recharge maximale de 190 kW sur les bornes rapides à courant continu. Sur une borne de niveau 2, le Blazer EV sera capable de tirer 11 kW de courant.

Photo: Chevrolet

Quatre versions

La gamme du Chevrolet Blazer EV 2024 se déclinera en versions 1LT, 2LT, RS et SS. Cette dernière, axée sur la performance, n’a bien sûr jamais été offerte avec un véhicule électrique de la marque auparavant. En outre, plusieurs configurations seront possibles incluant des modèles à traction, à propulsion et à rouage intégral.

Photo: Chevrolet

En un mot : WOW

Ceux qui aiment la puissance et la vitesse seront bien servis par le Blazer EV SS, qui développe jusqu’à 557 chevaux et 648 lb-pi de couple une fois la fonction WOW (Wide open Watts) activée. C’est comme l’équivalent de WTF (Watts to Freedom) du Hummer EV. Selon Chevrolet, le sprint de 0 à 96 km/h peut s’effectuer en moins de quatre secondes, donc semblable au Mustang Mach-E GT Performance.

Photo: Chevrolet

Habitacle dernier cri

Le Blazer 2023 à essence s’est modernisé quelque peu, notamment à l’intérieur. Toutefois, le Blazer EV 2024 n’a rien à lui envier. Par exemple, ce n’est pas un écran tactile de 10 pouces qu’on retrouve au milieu de la planche de bord mais bien de 17,7 pouces! De plus, la technologie de conduite mains libres Super Cruise de GM est disponible, tout comme des sièges en microfibre de suède dans la version SS. Fait particulier : il n’y a aucun bouton de démarrage, car le conducteur n'a qu'à appuyer sur la pédale de frein après avoir fermé la portière.

Photo: Chevrolet

Grande fourchette de prix

Le Chevrolet Blazer EV 1LT sera le plus abordable de la gamme avec un prix de départ de 54 548 $, transport et préparation inclus. Cependant, c’est lui qui sera commercialisé en dernier, soit à l’hiver 2024. Les versions 2LT et RS s’affichent respectivement à partir de 59 148 $ et 63 848 $, leur arrivée étant prévue à l'été 2023. Enfin, le Blazer EV SS suivra plus tard en 2023 et coûtera minimalement 83 548 $. Les réservations sont déjà commencées.

En vidéo: Le Guide de l'auto découvre le Chevrolet Blazer EV 2024