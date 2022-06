Le Chevrolet Blazer EV électrique 2024 ressemblera à ça

Chevrolet vient de donner un premier aperçu complet de son futur Blazer électrique, qui sera dévoilé officiellement le 18 juillet et en vente au printemps 2023.

La plupart des spécifications et autres détails seront donc connus dans un peu plus d’un mois. Pour l’instant, la compagnie ne révèle que le design extérieur.

La photo montre le Chevrolet Blazer EV 2024 en version de performance SS, poursuivant une tradition bien installée chez la marque à la croix dorée. Le véhicule conserve une devanture semblable au Blazer à essence modernisé pour 2023 (que vous pouvez aussi voir dans notre galerie de photos), mais un peu plus agressive et avec une signature unique comprenant notamment un logo illuminé et une barre de lumière reliant les phares.

Photo: Chevrolet

Des roues de plus grand diamètre et une silhouette élancée différencient également le Blazer EV, dont toute la partie supérieure noire contraste avec le reste de la carrosserie.

Qu’en est-il de la drôle de section renfoncée chevauchant l’aile avant gauche et la portière du conducteur? C’est là que se trouve le port de recharge qui, tel qu’entrevu dans une courte vidéo publiée par Chevrolet, est accessible via un volet motorisé très avant-gardiste (en espérant qu’il fonctionnera toujours bien).

Photo: Chevrolet

Le long empattement promet un espace plus généreux pour les occupants tout en incorporant la batterie Ultium de GM qui alimentera les moteurs électriques. La version SS, dotée d’un rouage intégral, sera naturellement la plus puissante et dispendieuse, mais d’autres versions plus abordables figureront aussi au menu.

Le Blazer EV se positionnera au-dessus de l’Equinox EV et en dessous du Silverado EV, deux autres Chevrolet électriques attendus comme modèles 2024. Pour un premier coup d’œil, c’est assez convaincant. Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer ou abonnez-vous à notre infolettre!

En vidéo : Le Chevrolet Blazer EV SS, un VUS 100% électrique à venir chez Chevrolet