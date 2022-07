Quatre gros dévoilements à venir dans les prochains jours

Le Honda CR-V 2023 de sixième génération a fait ses débuts officiels mardi et c’est une nouveauté que beaucoup de gens attendaient avec impatience. Mais l'action ne fait que commencer.

Au cours des sept prochains jours, quatre autres dévoilements très importants auront lieu et retiendront l’attention. Il y en aura pour tous les goûts aussi : un multisegment nouveau genre, une redoutable camionnette, un VUS électrique et une compacte sportive. Faisons le survol.

15 juillet : Toyota Crown 2023

La berline pleine grandeur Avalon, abandonnée au Canada pour 2022, ne sera pas de retour non plus aux États-Unis pour 2023. À la place, Toyota va lancer un nouveau multisegment original aux allures de berline appelé Crown, un nom bien connu au Japon.

Attendez-vous à un produit haut de gamme qui sera disponible en version hybride. L’agence de presse Reuters mentionnait en avril qu’il sera commercialisé en Amérique du Nord à compter de l’été prochain, mais ça pourrait même se faire plus tôt. Tout sera clair ce vendredi.

18 juillet : Ford F-150 Raptor R 2023

Une version encore plus puissante et redoutable du F-150 Raptor s’en vient, comme on en a parlé à la mi-juin. Tout indique que le Raptor R empruntera le V8 surcompressé de 5,2 litres de la Mustang Shelby GT500. Pour le moment, on ignore s’il générera autant que les 760 chevaux de cette dernière, mais Ford promet qu’il sera « rapide à en faire peur ». Le Ram 1500 TRX n’a qu’à bien se tenir!

Une copie de l’étiquette de vitre qui a fait surface sur le web il y a quelques semaines nous apprenait par ailleurs qu’une boîte automatique à 10 rapports, un différentiel arrière à verrouillage électronique (rapport de 4,1:1) et des pneus BF Goodrich All-Terrain KO2 de 37 pouces seront au programme. Il est également question d’amortisseurs Fox Live Valve à commande électronique.

18 juillet : Chevrolet Blazer EV 2024

Chevrolet a récemment donné un premier aperçu complet de son futur Blazer électrique, qui sera en vente au printemps 2023, mais sans donner de détails techniques hormis le fait que la batterie Ultium de GM alimentera ses moteurs.

Photo: Chevrolet

Le véhicule aura une version de performance SS, poursuivant une tradition bien installée chez la marque à la croix dorée, tout en conservant une devanture semblable au Blazer à essence modernisé pour 2023. Son port de recharge sera accessible via un volet motorisé très avant-gardiste.

Le Blazer EV se positionnera au-dessus de l’Equinox EV et en dessous du Silverado EV, deux autres Chevrolet électriques attendus comme modèles 2024.

20 juillet : Honda Civic Type R 2023

Un gros été pour Honda! Peu de temps après les nouveaux HR-V et CR-V 2023, on est sur le point de voir enfin la Civic Type R 2023 de deuxième génération. Sera-t-elle plus puissante que le modèle sortant de 306 chevaux? Ce serait chouette, mais sachez qu’elle a battu le record du tour de piste le plus rapide par une voiture à traction sur le circuit légendaire de Suzuka, au Japon.

La nouvelle Type R sera en vente à l’automne. Si l’on en croit un membre du forum CivicXI qui dit travailler pour un important concessionnaire Honda au Québec, il n’y aura que 546 exemplaires alloués pour l’ensemble du marché canadien – non pas par année, mais bien pour les trois prochaines années! Le cas échéant, bien des amateurs seront déçus.

Suivez Le Guide de l'auto pour ne rien manquer de ces quatre dévoilements excitants! Et n'oubliez pas de vous abonner à notre infolettre!