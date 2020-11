Photo: Toyota

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on veut garder un véhicule longtemps, par exemple un design coup de cœur, des performances géniales ou une conduite remplie de sensations. Mais bien souvent, par contre, ce sont des considérations économiques qui dominent, comme la fiabilité, les coûts d’entretien et la consommation de carburant.

La preuve? La firme de recherche américaine iSeeCars.com a analysé plus de 900 000 véhicules âgés de huit ans pour voir ceux qui sont encore entre les mains de leur propriétaire original. Parmi le top 10, six sont construits par Toyota, dont cinq hybrides. On vous les présente!