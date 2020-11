La nouvelle Golf R sera-t-elle vendue au Québec?

J’ai vu votre reportage sur la nouvelle Volkswagen Golf R. J’avais cru comprendre qu’elle ne serait pas vendue chez nous. Est-ce que c’est bien le cas?

Bonjour Guy,

La Volkswagen Golf R de nouvelle génération sera bel et bien disponible au Québec ainsi qu’ailleurs en Amérique du Nord. Idem pour la Golf GTI 2022, à laquelle on aura également droit.

La confusion vient du fait que Volkswagen a annoncé qu’elle ne commercialisera pas les variantes « ordinaires » de sa nouvelle Golf au Canada et aux États-Unis. Plusieurs ont donc pris pour acquis que toutes les Golf étaient alors abandonnées. Heureusement, ce n’est pas le cas.

La Volkswagen Golf R promet un plaisir fou au volant. Avec une puissance qui passe à 315 chevaux, elle devient la Golf de production la plus puissante jamais construite. Elle pourra passer de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes et on pourra continuer de la commander avec une transmission manuelle.

Il faudra toutefois être patient, puisque son arrivée chez nous n’est prévue qu’à l’automne 2021.

