Golf GTI 2022 : Volkswagen nous donne des détails

Volkswagen a dévoilé en primeur en février dernier la huitième génération de sa Golf GTI. Déclinaison sportive de la Golf depuis 1976, elle continue de transporter avec elle un riche héritage.

Afin de nous partager un maximum d’informations sur cette sportive à hayon, Volkswagen a convié l’équipe du Guide de l’auto a une présentation virtuelle. Voici ce que nous avons appris.

Quelques chiffres

Avec pas moins de 2,3 millions d’unités écoulées au cours des 44 dernières années, la Golf GTI correspond à ce qu’on pourrait qualifier de succès dans le créneau. Fait intéressant, on comptait initialement n'en produire que 5000 exemplaires.

Bien qu’elle soit authentiquement allemande, la GTI connait un succès indéniable chez nous. Chez Volks, on souligne d'ailleurs fièrement que 45% des Golf GTI de septième génération – celle qui est actuellement en vente sur notre marché – ont été vendues en Amérique du Nord. Malgré une tendance vers les véhicules utilitaires sport, il ne fait aucun doute que les Nord-Américains ont également un intérêt pour les sportives à hayon.

Photo: Volkswagen

Les conducteurs les plus puristes seront ravis d'apprendre la Golf GTI continuera d’être offerte de série avec une boîte manuelle à six rapports. Pas moins de 40% des acheteurs continuent d’opter pour cette boîte qui, globalement, est en réel déclin. Une boîte à double embrayage étagée sur sept rapports figure également au catalogue. Sous la capot, la GTI de nouvelle génération continuera d'être animée par un bloc turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L. Celui-ci développera un peu plus de 240 chevaux, une légère hausse par rapport à la GTI atuelle (228 chevaux).

Si les cotes de consommation du modèle de huitième génération n’ont pas encore été divulguées, Megan Closset, gestionnaire de produit pour la Golf GTI, a tout de même glissé « qu’elles seront au moins aussi bien [que pour l’actuelle génération] ».

Quant à son prix, il demeure inconnu. On nous a affirmé que la hausse devrait être inférieure à 10% en comparaison avec le modèle actuel. On justifie l’augmentation par l’ajout d’équipements désormais offerts de série.

Afin de démontrer le peaufinement dans la conception du châssis, de la direction et du différentiel à glissement limité, Volkswagen a opposé sur circuit fermé la Golf 7 GTI Performance (version de la GTI qui n’a pas été commercialisée en Amérique du Nord et qui était aussi puissante que la GTI de huitième génération) à la plus récente mouture de la GTI. Le chronomètre a enregistré un temps de 2:08.7 minutes pour la première et un temps de 2:04.8 secondes pour la deuxième.

Photo: Volkswagen

Pas mal équipée

Au premier coup d’œil, la nouvelle GTI se démarque par sa grille illuminée. On dit d’elle qu’elle est la nouvelle signature du constructeur allemand. En comparaison avec la Golf régulière de huitième génération, elle sera munie de deux véritables emboûts d’échappement ronds et chromés positionnés aux extrémités.

Parmi les éléments distinctifs, notons aussi l’intégration des phares antibrouillard dans la grille en forme de nid d’abeille.

Pour la première fois, le tableau de bord de la GTI sera entièrement numérique. Autrement dit, les aiguilles des cadrans seront virtuelles et non physiques.

Photo: Volkswagen

Toujours à bord, des sièges ventilés seront livrables en option, une première dans l'histoire du modèle. De série, la Golf GTI sera livrée avec des sièges en tissu à motif carreauté qui sont une réelle marque de commerce pour cette sportive compacte.

Pour ce qui est de la chaîne stéréo, on a abandonné le modèle Fender et le choix des ingénieurs s’est arrêté chez Harman Kardon.

Il faudra être patient

Lors de cette conférence, on nous également répétés que ce n’est pas demain la veille que la nouvelle Golf GTI allait arriver chez les concessionnaires québécois.

Cela étant, malgré les embûches pouvant être causées par la crise de la COVID-19, on maintient le cap de la fin de l’année 2021 pour l’arrivée de l’année-modèle 2022 des Golf GTI et R. Il est à noter qu’on ignore encore laquelle des deux débarquera la première.

Si 2019 est la dernière année-modèle de la Golf R, la situation est différente pour la GTI. En effet, on ne compte pas interrompre sa commercialisation. Autrement dit, des Golf GTI d’actuelle génération devraient être disponibles jusqu’à la fin de l’année 2021.

