Volkswagen Golf GTI et Golf R 2022 : voici les prix

Volkswagen Canada vient tout juste d’annoncer les prix qu’on attendait impatiemment pour les nouvelles Golf GTI et Golf R 2022 de huitième génération, qui doivent arriver chez les concessionnaires cet automne.

La question difficile maintenant : laquelle choisir? Rappelons que la Golf de base, elle, ne sera pas de retour au pays.

Golf GTI 2022

Disponible en neuf couleurs, la Volkswagen Golf GTI 2022 débute à 31 495 $ avec la boîte manuelle à six rapports ou à 32 895 $ avec l’automatique à double embrayage qui compte sept rapports. Elle comprend entre autres des roues de 17 pouces, des phares et feux arrière à DEL ainsi que des sièges sport en tissu avec le fameux motif carrelé propre à la GTI. L’écran multimédia mesure huit pouces, tandis qu’une instrumentation numérique de 10,25 pouces se trouve devant le conducteur.

Il est possible d’ajouter un toit panoramique et des jantes de 18 pouces pour un supplément total de 1 350 $.

La version suivante, appelée Autobahn, coûte 34 995 $ avec la boîte manuelle ou 36 395 $ avec l’automatique. Au menu : des roues de 18 pouces, des phares adaptatifs, une calandre illuminée, un écran central de 10 pouces navigation, la commande vocale et la reconnaissance des panneaux de signalisation. En option, on peut choisir un ensemble qui inclut un toit panoramique, des jantes de 19 pouces, des pneus de performance et une chaîne audio harman/kardon de 480 watts pour 1 800 $.

Photo: Volkswagen

Enfin, la version haut de gamme Performance se vend à partir de 38 995 $ (manuelle) ou 40 395 $ (automatique). Elle arrive de série avec des roues de 19 pouces, des pneus de performance, des amortisseurs adaptatifs, des sièges en cuir Vienna (ventilés à l’avant et chauffants à l’arrière), ladite chaîne audio harman/kardon de 480 watts, un affichage tête haute et un assistant de stationnement. Encore une fois, le toit panoramique figure en option et exige ici un extra de 1 250 $.

Toutes les Golf GTI 2022 renferment un moteur turbocompressé de 2,0 litres qui développe maintenant 241 chevaux et un couple de 273 livres-pied. La puissance est acheminée aux roues avant et un différentiel à glissement limité électronique est de mise.

Photo: Volkswagen

Golf R 2022

De son côté, la Volkswagen Golf R 2022 propose une seule version, mais les deux mêmes boîtes de vitesses. Son prix de base s’élève à 44 995 $ (manuelle) ou 46 395 $ (automatique). Outre le choix de trois couleurs dont ce bleu Lapiz métallisé, l’unique option est le toit panoramique à 1 250 $.

L’équipement se veut similaire à celui de la GTI la plus huppée, mais avec des touches distinctives comme les étriers de freins peints en bleu et les garnitures en aluminium mat. Soulignons également l’aileron arrière en deux parties, les sièges sport en cuir Nappa et le volant sport avec des boutons pour les modes de conduite supplémentaires.

Photo: Volkswagen

Les magnifiques roues de 19 pouces sont chaussées de pneus de performance. Surtout, elles sont contrôlées par un nouveau système intégral 4MOTION R-Performance capable de transférer jusqu’à 100% du couple arrière de la Golf R à l’une ou l’autre des roues. Au fait, la puissance a grimpé à 315 chevaux, tandis que le couple atteint 280 ou 295 livres-pied (non pas 310 comme évoqué précédemment) selon que vous choisissez la boîte manuelle ou l’automatique.

En vidéo : Volkswagen Golf R ou GTI?