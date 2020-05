Photo: Volkswagen

Les toutes nouvelles Volkswagen Golf et Golf GTI de huitième génération ne seront disponibles au pays qu’en 2021 en tant que modèles 2022, de quoi mettre la patience des acheteurs à rude épreuve, d'autant plus que ces deux voitures redessinées sont plus attrayantes, branchées et désirables que jamais.

Consolez-vous en attendant avec cette méga galerie de photos... et ne manquez surtout pas de lire nos premières impressions de conduite de la nouvelle Golf!