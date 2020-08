Alors qu’on nous affirmait le contraire jusqu’à maintenant, Le Guide de l’auto a obtenu la confirmation à l’effet que la Volkswagen Golf de huitième génération ne sera pas commercialisée au Canada, à l'exception des variantes GTI et R.

Rappelons qu’il avait déjà été établi que la nouvelle Golf n’allait pas être distribuée aux États-Unis suite à son dévoilement le 24 octobre 2019.

Du côté du siège social canadien, on avait espoir qu’elle figure au catalogue à titre de modèle 2022. Or, les dirigeants allemands en ont décidé autrement en justifiant que le contexte économique actuel ne s’y prêtait pas et qu’on ne pouvait pas se permettre de perdre de l’argent en offrant cette compacte à hayon aux consommateurs canadiens.

Photo: Volkswagen AG

Thomas Tetzlaff, gestionnaire des relations publiques pour Volkswagen, a confié que « pour le moment, il est confirmé que nous ne l’aurons pas pour 2022 malgré notre volonté. » Il nous a également fait savoir qu’absolument rien ne nous indiquait qu’elle débarquerait chez nous ultérieurement.

Cela dit, en 2022, la gamme de Volkswagen comptera sur la présence des Golf GTI et Golf R de nouvelle génération.

D’ici là, pour 2021, on nous assure que la production de Golf (Comfortline et Highline) et de Golf GTI de génération actuelle sera suffisante pour répondre à la demande.

