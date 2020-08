Une Volkswagen R32 presque neuve vendue plus de 80 000 $

Une rare Volkswagen R32 2004 mise aux enchères a fait grimper la mise jusqu’à 62 000 $ US, soit près de 82 000 $ CAN, sur le site Bring a Trailer.

Si elle s’est vendue pour une somme aussi élevée, c’est notamment en raison du fait qu’elle n’a parcouru que 1 800 milles (2897 kilomètres).

En consultant la présentation du véhicule, on apprend qu’elle a été achetée neuve au concessionnaire Sharrett Volkswagen au Maryland avant que son vendeur actuel ne l’achète du propriétaire original en février dernier.

Comme on peut le voir sur les photos, elle est peinte en bleu et son intérieur est en cuir noir. On remarque un grand souci de préservation. Le recouvrement de plastique du volant en fait foi.

Photo: Bring a Trailer

Rappelons que cette version spéciale de la Golf avait la particularité d’être animée par un moteur VR6 de 3,2 L jumelé à une transmission manuelle à six rapports. Le tout développait à l’époque une puissance de 240 chevaux et un couple de 236 livres-pied. Qui plus est, la R32 était munie du système à quatre roues motrices 4Motion.

On la reconnaît également par ses jantes de 18 pouces OZ Racing, son ensemble de bas de caisse, ses écussons R32 ainsi que par ses sorties d’échappement à chacune des extrémités du pare-chocs arrière.

Photo: Bring a Trailer

La facture originale affiche un prix de 30 625 $ US.

Elle est devenue la Volkswagen R32 la plus chère sur Bring a Trailer. En 2019, un exemplaire ayant parcouru 8000 milles (12 875 kilomètres) s’était alors vendu 44 000 $ US.

En vidéo: Volkswagen Golf R ou GTI?