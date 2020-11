Voici la Volkswagen Golf R 2022 et ses 315 chevaux

Déçu que la Volkswagen Golf de huitième génération ne viendra finalement pas chez nous en version de base? Eh bien, si vous êtes un amateur de performance, la nouvelle Golf R 2022 dévoilée officiellement aujourd’hui devrait amplement vous consoler.

Toujours produite à Wolfsburg, en Allemagne, elle arrivera sur le marché canadien vers la fin de 2021, en même temps que la Golf GTI 2022.

« C’est une arme »

Voilà comment Benjamin Leuchter, pilote de développement chez Volkswagen, a résumé la Golf R 2022 lors d’une présentation virtuelle à laquelle Le Guide de l’auto a assisté. Il faisait particulièrement référence au mode Spécial, conçu expressément pour des circuits, mais aussi au mode Drift, qui permet de s’amuser en toute liberté avec le train arrière de la voiture.

D’ailleurs, sur le très exigeant Nürburgring, la nouvelle Golf R a enregistré un chrono de 7:51 minutes, soit 19 secondes de moins que l’ancienne génération. Impressionnant!

Les deux modes en question font partie du profil de conduite Course, l’un des quatre proposés en compagnie de Confort, Sport (par défaut au démarrage R) et Individuel. Un bouton « R » (comme dans Race) sur le volant permet de l’activer instantanément.

315 chevaux

Alors que la GTI passe de 228 à 241 chevaux (+13), la Volkswagen Golf R 2022 a droit à une augmentation plus substantielle – peut-être pas autant que certains l’imaginaient, mais assez pour devancer les actuelles Subaru WRX STI et Honda Civic Type R. La puissance de son moteur turbo de 2,0 litres grimpe de 288 à 315 chevaux (+27), alors que le couple bondit de 280 à 310 livres-pied (+30) et s’avère accessible de 2 100 à 5 350 tours/minute.

Bonne nouvelle pour les puristes : la boîte manuelle à six rapports reste au programme. Après tout, celle-ci obtient la faveur de 40% des clients de la Golf R. Volkswagen n’a pas donné le temps d’accélération de cette version, mais on a appris qu’avec la boîte à double embrayage DSG à sept rapports en option, il suffit de 4,7 secondes pour atteindre 100 km/h. La vitesse de pointe est limitée électroniquement à 250 km/h.

Photo: Volkswagen

Plus légère et dynamique

La modernisation de la Volkswagen Golf R 2022 se traduit aussi par une révision complète du châssis et du système d’entraînement. La voiture est plus légère qu’avant et repose sur une suspension 10% plus ferme avec une géométrie améliorée qui optimise à la fois l’adhérence et la tenue de route.

Les ingénieurs se sont aussi attaqués à la direction pour offrir plus de maniabilité et de sensation, tandis que les freins à disque ont un plus grand diamètre (maintenant 357 millimètres). La Golf R conserve son rouage intégral et peut répartir le couple non seulement entre les deux essieux, mais aussi entre les roues arrière gauche et droite pour un maximum d’agilité dans les courbes.

Et n’oublions pas l’aérodynamisme amélioré. L’appui au sol a été augmenté aux deux extrémités, l’aileron arrière en deux pièces recevant une bonne part du crédit.

Photo: Volkswagen

Look discrètement plus racé

Quant au design, outre les nouveaux logos de Volkswagen et de la R, vous remarquez les jantes exclusives de 19 pouces (chaussées de pneus 235/35R19), les jupes latérales, les boîtiers de rétroviseurs au fini chromé mat, les étriers de freins peints en bleu et les pare-chocs d’allure un peu plus agressive que ceux de la Golf GTI. À l’intérieur, d’autres accents bleutés agrémentent le décor, dominé par de nouveaux sièges sport et un traitement légèrement différent des commandes et affichages.

En terminant, mentionnons que la Volkswagen Golf R 2022 sera encore une fois disponible en une seule version tout équipée, exception faite du choix de la boîte de vitesses et du toit ouvrant qui sera offert en tant qu’option individuelle au Canada.

Les prix seront annoncés à l’approche de la mise en vente dans un an. À titre indicatif, la Golf R 2019 se vendait à partir de 42 495 $.

En vidéo: Volkswagen Golf R ou GTI?