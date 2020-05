Éclats de roche sur une voiture presque neuve: quoi faire?

Je possède une Volkswagen Golf GTI 2018 de 33 000 km. Les éclats de roche se comptent par centaines sur l’ensemble de la partie avant. J’ai possédé plusieurs voitures dans ma vie et je n’ai jamais vu une peinture d’aussi mauvaise qualité et pourtant, Volkswagen Canada parle d’une usure normale. Je me réfère donc à vos conseils pour savoir quoi faire, car je suis dans le néant.

Bonjour Franck,

Tout d’abord, je me permets de vous dire qu’effectivement, les peintures d’aujourd’hui sont de plus en plus minces et fragiles. Généralement, elles sont mieux protégées contre l’usure et la décoloration, mais la moindre égratignure peut facilement nécessiter des retouches de peinture.

Dans votre malchance, sachez cependant que vous vous en sortez mieux qu’un propriétaire de Mitsubishi, Nissan ou Subaru, pour ne nommer que ces marques. La qualité de peinture des Volkswagen demeure supérieure à la moyenne.

Maintenant, il faut savoir que les abrasifs répandus sur notre chaussée sont plus destructeurs que jamais, ce qui n’est évidemment pas la faute de Volkswagen. Je suis donc au regret de vous dire que Volkswagen n’est effectivement pas responsable de cette situation, bien qu’effectivement, la peinture soit dans cette situation plus fragile que par le passé.

Ma recommandation pour l’achat de tout véhicule neuf qui circule à longueur d’année est donc l’application d’une pellicule protectrice transparente, laquelle vous assurera de conserver votre partie avant intacte. Cela permet aussi de conserver une meilleure valeur pour la revente, puisqu’une voiture repeinte est généralement encore plus fragile, perdant aussi de sa valeur.

En attendant, il m’est difficile de trouver autre solution qu’un travail de peinture localisé pour votre GTI. Après quoi, ne vous resterait qu’à appliquer cette pellicule transparente.