Photo: Volkswagen

La première Volkswagen Golf GTI est née en 1975 et, 45 ans plus tard, la voilà rendue à sa huitième génération. Bien que la première mondiale aura lieu au Salon de l’auto de Genève 2020 la semaine prochaine, le constructeur nous offre aujourd’hui un premier aperçu complet.

Le design extérieur et intérieur est évidemment très proche de celui de la nouvelle Golf 2022, avec quelques touches bien distinctives comme la bande de lumière qui unit les phares, les antibrouillards intégrés dans le grillage alvéolaire et les roues mesurant jusqu’à 19 pouces. Toutefois, le plus gros fait saillant est le moteur turbocompressé de 2,0 litres qui génère maintenant 241 chevaux (+13) et 273 livres-pied de couple (+15). La boîte manuelle à six rapports et celle à double embrayage à sept rapports reviennent.

Admirez la Volkswagen Golf GTI 2022 dans notre galerie de photos et revenez-nous le 3 mars pour obtenir plus de détails!