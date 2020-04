Une vieille Rabbit GTI vendue plus de 53 000 $

L’engouement pour les Volkswagen Rabbit GTI de première génération est à la hausse et ça se ressent dans le prix de vente depuis quelques mois. Un nouveau cap vient d’être franchi avec la vente de l’une d’elles pour rien de moins que 38 000 $ US.

Une fois convertie, cette somme correspond à un peu plus de 53 400 $ CAN. Cette Rabbit GTI 1983 était à l’enchère sur le site Bring a Trailer.

L’un des facteurs qui a sans doute favorisé l’escalade de la mise est assurément son faible kilométrage. En effet, elle a parcouru moins de 19 000 milles, soit environ 30 577. Sur une base annuelle, ça représente 826 kilomètres.

Photo: Bring a Trailer

Dans l’annonce, on apprend que le vendeur, qui n’a roulé que 300 milles à son volant, l’a acquise en 2013 du propriétaire original. Celui-ci l’avait achetée en décembre 1982 à la concession Volkswagen Riverside de Gallipolis en Ohio.

C’est en août suivant qu’il a fait installer le turbocompresseur Callaway Stage II. Celui-ci, qui agrémente les performances du bloc à quatre cylindres de 1,8 L, se trouvait toujours sous le capot au moment de la vente. En ce qui concerne la transmission, il s’agit d’une boîte manuelle à cinq rapports.

Sa carrosserie est peinte en blanc Cashmere ce qui crée un contraste avec son intérieur en velours et vinyle rouge. Comme on peut le voir sur les photos, elle est montée sur des roues de 14 pouces de type « Snowflake ».

Photo: Bring a Trailer

Avec la voiture est également fournie de la documentation y étant rattachée, notamment la feuille de fenêtre d’époque. À l’exception d’une Volkswagen GTI 2008 de course s’étant vendue pour 85 000 $ US, cette GTI 1983 est celle qui a le plus fait monter la mise. Le précédent record était de 33 000 $ US pour une Rabbit GTI 1983 de couleur argentée ayant parcouru 100 000 milles.

