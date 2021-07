Volkswagen Atlas Cross Sport GT : le VUS qui se prend pour une Golf R

Qu’arrivera-t-il si Volkswagen croisait l’Atlas Cross Sport, son VUS aux allures de coupé, avec la nouvelle Golf R 2022? Ça donnerait un véhicule utilitaire résolument sportif comme ce concept dévoilé aujourd’hui par la division américaine du constructeur.

« Le lancement des nouvelles Golf GTI et Golf R nous a fait réfléchir à des façons d’injecter un peu de leur magie dans nos VUS, explique le chef de la direction Scott Keogh. Le concept GT prouve qu’il est possible de construire des VUS qui pourraient plaire à nos amateurs de performance. »

L’Atlas Cross Sport GT a justement été imaginé et modifié par l’un d’eux, l’Américain Jamie Orr. L’extérieur arbore une peinture Bleu Kingfisher qu’on retrouve sur certains produits Volkswagen en Europe. L’équipe de production de l’usine de Chattanooga s’est chargée de l’appliquer à la main.

Photo: Volkswagen

À cela s’ajoutent des jantes ABT Sport HR AEROWHEELs de 22 pouces, dont le design tout à fait unique comprend un large anneau de couleur assortie à la carrosserie sur le pourtour, et des pneus Yokohama Advan Sport V105 UHP (285/35R22). Des garnitures au fini noir lustré remplacent celles en chrome et il y a des inscriptions GT un peu partout, même sur les ressorts qui accompagnent les nouveaux amortisseurs ST Suspension XTA Plus 3.

Sur le plan de la performance, le moteur a été remplacé par le quatre cylindres turbocompressé EA888 de 2,0 litres de la Golf R. Volkswagen ne donne pas de chiffre exact pour la puissance qui en résulte, mais parle de plus de 300 chevaux. Le tout est contrôlé par une boîte à double embrayage DSG à sept rapports et le rouage intégral 4Motion. Puis, pour refroidir les ardeurs du véhicule, les freins avant comptent sur des étriers TAROX à huit pistons. Oui, huit!

Photo: Volkswagen

L’habitacle a lui aussi été transformé pour refléter les aspirations de course de l’Atlas Cross Sport GT. On y trouve des sièges RECARO Sportster CS non seulement aux places avant, mais aussi à l’arrière. Le bleu de l’extérieur est reproduit à divers endroits, incluant sur les sièges, les ceintures et le pommeau du levier de vitesses en balle de golf.

Volkswagen insiste pour dire qu’aucun animal n’a été maltraité pour ces modifications, donc il n’y a pas de cuir véritable nulle part. Par ailleurs, la nouvelle console centrale arrière comprend du rangement avec un coffret de sûreté et des ports USB supplémentaires.

Photo: Volkswagen

La compagnie entend présenter son concept Atlas Cross Sport GT au public américain dans les prochains mois. Est-ce qu’un tel modèle risque un jour de se joindre à la gamme de Volkswagen? Ce serait trop beau, mais n’y comptez pas trop. C’est comme le Tiguan R qui refuse de traverser l’Atlantique…

