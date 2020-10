Volkswagen Taos 2022 : voici le petit VUS qui remplacera la Golf

Alors que la Golf s'apprête à quitter le marché canadien, un nouveau véhicule s'ajoutera à la gamme Volkswagen au cours des prochains mois. Il s'agit du Taos, un petit véhicule utilitaire au gabarit plus petit que celui du Tiguan.

Le constructeur allemand Volkswagen, qui a longtemps hésité à nous offrir un VUS plus compact que le Tiguan, est confiant que le tout nouveau Taos 2022 dévoilé officiellement aujourd’hui saura s’imposer et conquérir les amateurs.

« Le Taos se joint à notre gamme à un moment parfait, affirme le président et chef de la direction de Volkswagen Canada, Pierre Boutin. Il offre tout le style, la technologie et l’agrément de conduite qui ont fait la marque de Volkswagen à un prix plus abordable que notre populaire Tiguan. »

Pourquoi ne pas simplement importer la version à empattement court du Tiguan qui est offerte à l’étranger? Une question de coûts, essentiellement. Le Taos sera fabriqué à Puebla, au Mexique, dans la même usine que la Jetta et le Tiguan à empattement régulier vendus ici. En passant, c’est un véhicule assez similaire au Tarek commercialisé en Amérique du Sud et le nom Taos fait référence à une ville du Nouveau-Mexique.

Petit mais pas sous-compact

Par rapport au Tiguan, qui est l’un des VUS compacts les plus volumineux sur le marché, le Taos mesure 236 millimètres de moins en longueur (4 466 vs 4 702 mm). Sa largeur et sa hauteur se chiffrent respectivement à 1 841 et 1 636 millimètres. Ainsi, il se compare directement à des modèles comme le Mitsubishi Eclipse Cross, le Subaru Crosstrek et le Jeep Compass.

En ce qui concerne le volume intérieur, on parle de 2 817 litres pour les passagers (seulement 45 L de moins que dans le Tiguan à cinq places) et 795 litres pour les bagages dans le coffre. Si vous rabattez les dossiers arrière 60/40, vous obtiendrez pas moins de 1 877 litres.

Au niveau du design, on reconnaît les lignes classiques des VUS de Volkswagen, mais avec quelques éléments distinctifs, comme les phares (à DEL de série), la bande de lumière sur la calandre (certaines versions seulement) et le nom du véhicule apposé sur les ailes avant ainsi que le hayon (les futurs VUS emboîteront le pas). Huit couleurs figurent au menu de même que des roues de 17, 18 et 19 pouces.

Photo: Volkswagen

L’habitacle du Volkswagen Taos ne révolutionne rien – il est bien sûr plus conventionnel que celui du ID.4 électrique dévoilé il y a quelques semaines – mais paraît joli au premier coup d’œil. La planche de bord très horizontale établit un prolongement avec les portières et la thématique deux tons est reprise par les sièges, disponibles en tissu, similicuir ou cuir véritable. L’écran central de 6,5 pouces (8 pouces en option) s’accompagne d’un affichage numérique de 8 pouces.

Des commodités prisées telles que des sièges avant chauffants/ventilés, la recharge sans fil pour cellulaires, un système de navigation, un éclairage ambient à 10 couleurs, une chaîne sonore BeatsAudio à huit haut-parleurs et un toit panoramique peuvent également se retrouver dans le Taos.

Photo: Volkswagen

Nouveau moteur et sécurité bien présente

Le Volkswagen Taos 2022 repose sur la plateforme MQB, utilisée à toutes les sauces par le géant allemand, mais il se démarque avec un nouveau moteur turbocompressé de 1,5 litre dérivé de celui de 1,4 litre de la Jetta.

Développant 158 chevaux et un couple de 184 livres-pied, ce moteur affiche un taux de compression élevé pour un turbo (11,5:1) et il utilise une version modifiée du cycle Miller ainsi que plusieurs technologies pour économiser de l’essence. Du nombre, soulignons le turbocompresseur à géométrie variable et le module de refroidissement contrôlé par carte qui réchauffe le moteur plus rapidement. Les cotes de consommation ne sont toutefois pas encore annoncées.

Une boîte automatique à huit rapports contrôle la puissance des modèles à traction, tandis qu’une boîte à double embrayage DSG à sept rapports fait de même dans les modèles avec rouage intégral 4MOTION. Ce système sera optionnel avec les Taos Trendline et Comfortline, mais de série en version Highline.

Photo: Volkswagen

Finalement, à l’instar du ID.4, Volkswagen propose une suite de dispositifs de sécurité et d’aide à la conduite appelée IQ.DRIVE. Celle-ci comprend notamment l’alerte de collision avant avec freinage d’urgence automatique, un système de surveillance des angles morts, une aide au maintien dans la voie et un régulateur de vitesse adaptatif. Des phares de route automatiques et des capteurs de stationnement sont disponibles.

Le Volkswagen Taos 2022 arrivera sur le marché l’été prochain et ses prix seront annoncés peu de temps avant. Attendez-vous à ce qu’il débute autour de 25 000 $, soit entre la Golf sortante (22 570 $) et l’actuel Tiguan (29 770 $).

