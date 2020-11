Volkswagen Golf R 2022 : cinq choses à savoir

Voiture la plus rapide et la plus puissante de Volkswagen, la Golf R revient sous une nouvelle génération pour l'année-modèle 2022. On a notamment droit à des améliorations sur le plan mécanique tout en ajoutant de nouveaux éléments stylistiques.

En attendant son arrivée, voici cinq choses à savoir sur la Volkswagen Golf R 2022.

Plus musclée

Équipée du moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres EA888, cette nouvelle génération de la R développe 27 chevaux supplémentaires par rapport à l’ancienne mouture. Par conséquent, la puissance monte à 315 chevaux et le couple passe de 280 à 310 livres-pied.

Le moteur comporte également un calage variable des soupapes sur les cames d'admission et d'échappement, avec une levée variable des soupapes du côté de l’échappement.

Photo: Volkswagen

Deux transmissions

D’entrée de jeu, la Golf R arrivera de série avec une transmission manuelle à six vitesses. Sinon, il sera possible d’opter pour une boite automatique à sept rapports à double embrayage DSG.

Plusieurs modes de conduites seront aussi disponibles. À la base, il est possible de choisir entre les modes Comfort, Sport, Race et Individual, qui permettent de jouer dans les paramètres dynamiques du véhicule.

De plus, la R aura deux nouveaux modes, soit « Drift » et « Special ». Dans le premier cas, pour faciliter les dérapages contrôlés en piste, et le deuxième, pour avoir le maximum de performance.

Photo: Volkswagen

Pensée pour le circuit

La suspension de la Golf R est abaissée de 0,8 pouce parr rapport à la nouvelle Golf régulière. Aussi, les ressorts et les barres antiroulis sont 10% plus rigides. De plus, l’angle de carrossage négatif permet à l’essieu avant de prendre des virages à des vitesses plus élevées ainsi que d’améliorer la stabilité du véhicule.

Naturellement, le rouage intégral 4Motion demeure livré de série. Ce dernier a été mis à jour, puisque le couple des roues arrière peut désormais être distribué jusqu’à 100% dans le cas où une roue pointe vers l’extérieur d’une courbe.

Photo: Volkswagen

Des performances relevées

Testée sur le circuit légendaire du Nürburgring, cette nouvelle génération de la R a enregistré un temps de sept minutes et 51 secondes, soit 19 secondes de moins que l’ancienne mouture.

Le sprint du 0-100 km/h se fait en 4,7 secondes et la vitesse de pointe est de 250 km/h. Pour ralentir le tout, Volkswagen a augmenté la taille des freins, maintenant d’un diamètre de 14,1 pouces et large de 1,3 pouce. Les étriers en aluminium avant ont deux pistons.

Photo: Volkswagen

Patience

Au Canada, la Golf R sera disponible en une seule version qui inclura notamment un système d’infodivertissement ayant un écran tactile de 10 pouces, des boutons haptiques sur le volant ainsi que sur la console centrale, un écran qui fait office au tableau de bord et un toit ouvrant en option.

De plus, l’utilisateur pourra choisir entre 30 couleurs pour l’éclairage d’ambiance du tableau de bord et des portières.

Les prix seront annoncés à l’approche de la mise en vente, vers la fin de 2021.