Volkswagen sous enquête pour son coup publicitaire douteux

Volkswagen Golf R 2022 : cinq choses à savoir

Voiture la plus rapide et la plus puissante de Volkswagen, la Golf R revient sous une nouvelle génération pour l'année-modèle 2022. On a notamment droit à des améliorations sur le plan mécanique tout en ajoutant de nouveaux éléments stylistiques. En attendant son arrivée, voici cinq choses à savoir sur la …