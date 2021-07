Volkswagen Golf GTI 2022 : cinq choses à savoir

La Volkswagen Golf à motorisation régulière n’est pas de retour en Amérique du Nord pour 2022. Heureusement, la bien aimée version GTI axée sur la performance demeure offerte.

Voici cinq choses à savoir à propos de la Volkswagen Golf GTI 2022.

Évolution timide

Sur le plan esthétique, la nouvelle GTI évolue timidement face à l’ancienne génération. En effet, les dimensions sont essentiellement identiques, de même que les lignes générales.

Les plus grands changements s’observent en avant et en arrière. Les phares ont été allongés et amincis par rapport à la mouture précédente. Le pare-chocs a également été revu, puisque celui-ci paraît beaucoup plus large et imposant, notamment en raison de la continuité du motif hexagonal jusqu’aux extrémités du véhicule.

Photo: Volkswagen

De plus, les antibrouillards ne sont plus des lumières placées verticalement, mais bien cinq petits phares parsemés aux côtés du pare-chocs. La GTI conserve sa bande rouge sous le capot. À l’arrière, la forme des feux est maintenant rectangulaire et épurée. Les deux pots d’échappement sont aussi maintenus.

13 chevaux de plus

La Golf GTI utilise la dernière itération du moteur EA888 à quatre cylindres 2,0 litres turbocompressé, qu’on retrouvait aussi sous le capot du modèle d’ancienne génération. Il produit toutefois 13 ch de plus pour une cavalerie de 241 ch. Même son de cloche pour le couple qui passe de 258 lb-pi à 273 lb-pi.

Le moulin peut être jumelé à une boîte manuelle à six rapports ou à une transmission à double embrayage à sept vitesses DSG. Comme d’habitude, le rouage est à traction.

Le différentiel à glissement limité électronique est également de mise. En termes de performances, la GTI fait le sprint du 0 à 100 km/h en 6,2 s. Pour freiner le tout, la Golf est équipée de disques ventilés mesurant 340 mm à l’avant et 310 mm à l’arrière.

Photo: Volkswagen

Mélange de tradition et techno

À bord, le constructeur allemand a conservé les éléments qui caractérisent une GTI, soit les sièges en tissu à carreaux et le levier de vitesses en balle de golf. Malgré tout, la présentation est passablement différente face à l’ancienne génération.

Ceci peut être attribué au fait que l’instrumentation du tableau de bord est servie par un écran numérique de 10,25 po. De plus, les contrôles de ventilation sont tactiles et se retrouvent dans l’écran d’infodivertissement de huit pouces (10 po en option).

De série, les applications Apple CarPlay et Android Auto font office, alors que leur version sans fil est en option. Par ailleurs, la recharge par induction arrive de série et l’affichage tête haute est disponible. Les variantes plus huppées ont droit à un système audio Harman/Kardon de 480 W.

Photo: Volkswagen

Aides à la conduite en option

De base, la Volkswagen Golf GTI vient avec seulement quelques fonctions de la suite technologique IQ.DRIVE. Les aides à la conduite incluent notamment : la détection des angles morts avec avertissement de circulation arrière et le contrôle de distance de stationnement avec le système d'aide au stationnement.

En ce sens, les versions plus haut de gamme sont équipées de systèmes tels que : le régulateur de vitesse adaptatif et le suivi de voie, l’affichage dynamique des panneaux routiers ainsi que le freinage d’urgence autonome muni de la surveillance des piétons et des cyclistes.

Photo: Volkswagen

Trois versions disponibles

La version de base de la GTI roule avec des jantes de 17 pouces ainsi que des phares et des feux à DEL. Avec la boîte manuelle, celle-ci s’affiche à un prix de 31 495 $ alors que l’automatique est offerte à 32 895 $.

Pour le milieu de gamme, oubliez l’édition spéciale Rabbit. Elle sera remplacée par l’Autobahn qui est garnie de jantes de 18 pouces, de phares adaptatifs, d’une calandre illuminée et de plusieurs technologies d’aides à la conduite. Elle coûte 34 995 $ lorsqu’elle est équipée d’une boîte manuelle et 36 395 $ avec l’automatique.

Finalement, la variante la plus chic – la Performance – arrive avec des jantes de 19 pouces, des pneus de performance, des amortisseurs adaptatifs ainsi que des sièges en cuir Vienna (ventilés à l’avant et chauffants à l’arrière). Elle se vend à partir de 38 995 $ (manuelle) ou 40 395 $ (automatique).

