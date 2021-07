Rêvons à cette Volkswagen Golf R familiale que nous n’aurons pas

Pendant que les amateurs de voitures sport compactes au Québec attendent impatiemment l’arrivée de la nouvelle Volkswagen Golf R 2022 (prévue vers la fin de l’année), le constructeur allemand fait encore une fois des jaloux en dévoilant la version familiale, qui ne traversera bien sûr pas l’Atlantique.

Animée du même moteur que le modèle à hayon, c’est la Golf à long toit la plus puissante jamais offerte. On parle d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres produisant 315 chevaux et 310 livres-pied de couple.

Tant le système de rouage intégral 4MOTION avec répartition active du couple que la boîte à double embrayage à sept rapports sont spécialement réglés pour la Golf R. Résultat : la familiale accélère de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes (4,9 pour être précis). Sa vitesse de pointe est limitée électroniquement à 250 km/h, mais les acheteurs qui voudraient s’amuser plus à fond sur les circuits (ou les autobahns!) peuvent choisir l’ensemble R Performance qui l’augmente à 270 km/h.

Photo: Volkswagen

Le groupe d’options en question comprend aussi des roues de 19 pouces exclusives et les deux modes de conduite supplémentaires – Spécial, conçu expressément pour la piste, et Drift, pour de beaux dérapages contrôlés. Oh oui, on peut faire valser le train arrière d’une familiale! Sinon, les autres modes sont Confort, Sport, Course et Individuel.

Cette Golf R allongée de 66 millimètres au niveau de l’empattement procure un meilleur dégagement pour les jambes à l’arrière (941 millimètres au lieu de 903) et son volume utilitaire augmente à 1 642 litres avec les dossiers rabattus. Pour la première fois, une attache-remorque est même disponible en option avec la Golf R familiale, permettant de remorquer jusqu’à 1 900 kilogrammes (4 188 livres), selon Volkswagen. Qui a besoin d’un VUS?

Photo: Volkswagen

Pour le reste, le design extérieur est identique à celui du modèle à hayon qui viendra chez nous, avec l’ajout de longerons de chaque côté du toit. C’est naturellement la même chose à bord. À noter que les sièges deux tons avec appuie-têtes intégrés peuvent être un mélange de tissu à carreaux et de micro-molleton (très joli) ou, en option, du cuir Nappa.

Honnêtement, la combinaison de performance, de style et de polyvalence de la nouvelle Golf R familiale nous fait bien rêver. Et parions que nous ne sommes vraiment pas les seuls!

En vidéo : 5 choses à savoir sur la Volkswagen Golf R 2022