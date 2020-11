La Honda Civic Si 2014, un bon choix?

Je recherche une voiture compacte sportive, et je suis préoccupé par la fiabilité. Ainsi, un ami me recommande une Honda Civic Si 2014, plus fiable que ses rivales comme la Golf GTI. Est-ce un bon choix ?

Bonjour Karl,

Nous sommes toujours heureux de lire que quelqu’un songe à s’acheter une berline compacte, sportive qui plus est, alors que tout le monde semble se diriger vers des VUS!

En ce qui concerne votre questionnement, si la fiabilité est effectivement importante pour vous, la Civic Si est un excellent choix.

On le sait, les mécaniques turbocompressées vieillissent moins bien que leur contrepartie atmosphérique, et requièrent plus d’entretien. En 2014, la Civic Si était disponible avec un moteur à quatre cylindres atmosphériques de 2,4 litres, qui développait 205 chevaux et 174 livres de couple. Accouplé à une transmission manuelle à six rapports d’une précision divine, ce moteur était parfaitement adapté à un bolide comme la Civic Si.

Sinon, dans ces mêmes années, vous pourriez également vous tourner vers une Mazda3 manuelle, avec le moteur optionnel de 2,5 litres. Elle est un peu moins puissante à 184 chevaux, mais a un peu plus de couple à 185 livres-pied.

Cela dit, la Civic Si, avec son moteur qui va jusqu’à 7 000 tr/min, est plus amusante à conduire, et elle est disponible en configurations à deux ou à quatre portes, tandis que la Mazda3 est disponible en version à quatre ou cinq portes.

Pour ce qui est de la Volkswagen Golf GTI, il est vrai que la réputation de fiabilité qui la précède n’est pas sans tache. Cependant, il s’agit à notre avis de la sportive la plus compétente pour le prix. Reste à voir si vous seriez prêt à vivre avec ses petits caprices.

Bonne chance dans vos démarches!