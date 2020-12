Recours collectif contre Honda : l’APA recommande de s’exclure

Honda Civic - Le déclin de la turbocompression

L’indétrônable Civic. Celle que la concurrence admire et qui gagne chaque année en popularité. En 2018, 69 000 Canadiens la choisissaient, créant ainsi un écart de près de 20 000 unités avec sa plus proche rivale, la Corolla. La Civic n’a donc plus besoin de présentation et mérite évidemment cette …