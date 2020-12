Honda Canada rappelle 33 000 voitures

Les nouvelles ne sont pas très bonnes chez Honda ces temps-ci. Nous vous avons parlé du recours collectif visant le moteur turbocompressé de 1,5 litre ainsi que des problèmes inquiétants avec le système Honda Sensing censé assurer la protection des occupants.

Maintenant, la compagnie annonce un rappel de 33 150 voitures au Canada en raison de troubles électroniques. Plus précisément, les modèles concernés sont la Honda Accord 2018 à 2020 (incluant la version hybride) ainsi que la Honda Insight 2019 à 2020.

Dans certains cas, le module de commande de carrosserie pourrait rencontrer un problème de logiciel entraînant l'arrêt de différents systèmes et avertisseurs. Il est question entre autres du système de dégivrage/désembuage des vitres, des essuie-glaces, des clignotants et des feux, de l'écran d'affichage de la caméra de recul et des vitres à commande électrique.

Bien évidemment, si cela se produit, la visibilité et la conduite sont affectées, augmentant les risques d’un accident.

Heureusement, la solution est plutôt simple : il suffit de reprogrammer le module de commande de carrosserie par une mise à jour du logiciel. Les propriétaires recevront prochainement un avis par la poste leur demandant d'amener leur véhicule chez un concessionnaire où le travail sera effectué sans frais.

Photo: Guillaume Rivard

Et la Honda Accord 2021?

Le rappel en question ne cible pas le modèle Accord 2021, nouvellement arrivé sur le marché et qui profite d’une série de changements et d’améliorations tel qu’expliqué dans un précédent article.

Au menu : calandre redessinée et élargie, nouveaux phares à DEL plus puissants sur les versions Sport et supérieures, nouveaux choix de jantes, ports USB déplacés à l’avant de la console centrale pour un meilleur accès, Apple CarPlay et Android Auto sans fil dans certains cas, ainsi qu’une nouvelle alerte qui rappelle au conducteur de jeter un coup d’œil à la banquette avant de sortir pour ne pas oublier un enfant ou un animal de compagnie.

Il y a également une nouvelle Accord SE exclusive au Canada avec roues de 19 pouces, phares entièrement à DEL, aileron de coffre, calandre chromée foncée, embouts d’échappement chromés, sièges en similicuir/tissu et volant gainé de cuir.

La boîte manuelle à six rapports n’est plus disponible, alors il faut se contenter de la CVT avec le moteur turbo de 1,5 litre et une automatique à 10 rapports avec celui de 2,0 litres. En revanche, l’Accord hybride profite de quelques améliorations qui se traduisent par des accélérations plus fluides et instantanées, selon Honda.