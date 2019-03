Des problèmes avec la Honda Civic 2019 à moteur de 1,5 litre?

La semaine dernière, j’ai acheté une Honda Civic à moteur 1,5 litre turbo. Mon mécanicien m’a dit qu’un problème connu concernait ce moteur, puisque l’essence se mélangerait, semble-t-il, à l’huile. J’aimerais donc savoir si le problème persiste toujours sur les modèles 2019 et s’il existe une solution pour le régler.

---------------------------

Bonjour Édouard,

Il s’agit effectivement d’un problème majeur qui ne touche pas que la Civic, mais également les CR-V et Accord équipées de ce même moteur. En effet, l’essence se retrouvant dans l’huile serait causée par une ouverture prolongée des soupapes. L’autre problème connu de ce moteur serait relatif à une température insuffisante par temps froid, impactant bien sûr sur le chauffage de l’habitacle.

Pour régler ça, Honda reprogramme le module de commande du moteur et de la boîte automatique à variation continue, en plus de remplacer le module électronique du chauffage. Or, selon plusieurs propriétaires, cette « réparation » ne serait pas toujours efficace et influencerait négativement la consommation d’essence du véhicule. Et oui, les modèles 2019 vendus neufs sont aussi aux prises avec ce même problème. Il vous faudra donc vérifier régulièrement votre huile et porter une attention particulière à la jauge de température, pour vous assurer que le chauffage est adéquat.

Qui plus est, si vous avez opté pour une Civic Sport ou une Civic Si, sachez qu’un problème de suspension arrière est à prévoir. Vous entendrez par temps froid des cognements prononcés. Et malheureusement, Honda ne semble pas avoir trouvé la solution à ce problème.

Je sais qu’il est trop tard pour le faire, mais depuis environ un an, ma recommandation pour la Civic ne concerne que les versions de base équipées du moteur atmosphérique de 1,8 litre. Une mécanique fiable, connue, avec laquelle les risques de bris sont quasi inexistants.