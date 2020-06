Honda et Acura : la pompe à essence force un rappel

Des propriétaires de véhicules Honda et Acura doivent se méfier de la pompe à essence qui pourrait tomber en panne dans certains cas, provoquant un fonctionnement irrégulier du moteur ou l’empêchant carrément de démarrer.

Ils pourraient aussi voir le témoin d’avertissement du moteur s’allumer sur le tableau de bord ou encore sentir une perte de puissance soudaine.

Le problème n’est pas anodin puisqu’il force le constructeur japonais à rappeler plus de 1,4 million de véhicules à travers le monde, dont très exactement 10 459 au Canada.

Les modèles visés sont les Honda Accord, Civic à hayon (incluant Type R) et HR-V 2018-2019, les Honda Fit et Insight 2019, l’Acura NSX 2018-2019 ainsi que les Acura RDX et RLX 2019.

Dans un document publié par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aux États-Unis, on apprend que ces pompes à essence, qui proviennent du fournisseur Denso, sont munies d’un rotor qui aurait été trop longtemps exposé à des solvants de production. Ce rotor peut se fissurer en surface et prendre de l’expansion, entraînant du même coup une défaillance de la pompe et du système d’alimentation en carburant.

Les propriétaires concernés recevront prochainement un avis par la poste leur demandant d'amener leur véhicule chez un concessionnaire Honda ou Acura pour faire remplacer l’ensemble de la pompe à essence. Fort heureusement, aucun accident n’a été signalé jusqu’à maintenant.

