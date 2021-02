Honda Accord V6 2017 : une bonne voiture?

Je me suis procuré une Honda Accord V6 Touring 2017 de 45 000 km, payée 28 800 $, et j’aimerais avoir votre opinion sur ce modèle.

Bonjour Frédéric,

L’Accord V6 est l’une des dernières de sa race. Aujourd’hui, seule la Toyota Camry propose toujours un moteur à six cylindres dans ce segment. Vous avez donc entre les mains une voiture solide, performante, très agréable et d’une grande fiabilité, qui pourra vous durer longtemps. Les coûts d’entretien sont minimes et vous pouvez même utiliser de l’essence ordinaire, sans grand impact sur la mécanique. Bref, c’est une excellente voiture.

Je me permets cependant de vous dire que le prix payé est bien au-dessus du prix du marché. Grosso modo, votre automobile affiche une valeur approximative de 24 000 $ ou 25 000 $, malgré son faible kilométrage, et en considérant qu’elle est exempte de tout accident (rapport CarProof). Une simple recherche sur Internet vous permettra de trouver des équivalents pour ces prix.

En revendant aujourd’hui votre voiture chez un concessionnaire, vous perdriez donc probablement entre 6 000 $ et 8 000 $. Heureusement que vous avez au moins une bonne bagnole entre les mains et que son coût de revient à long terme est plus faible que la moyenne de ses rivales.

