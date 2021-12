Plus de 50 000 Honda rappelés pour un capot défectueux

Si vous êtes propriétaire d’un Honda Pilot, Passport ou Ridgeline, méfiez-vous du capot qui pourrait s’ouvrir pendant que vous roulez.

En effet, le constructeur vient d’émettre un rappel qui touche plus de 725 000 exemplaires aux États-Unis et très exactement 51 325 au Canada. Plus précisément, on parle de certains Pilot 2016 à 2019, Passport 2019 et Ridgeline 2017 à 2020.

Selon l’avis de rappel, le crochet de fermeture du capot pourrait se détacher, bien que la raison ne soit pas spécifiée (mauvaise installation, usure, corrosion, etc.). Des signes avant-coureurs peuvent indiquer qu’il y a un danger, comme un capot qui se ferme mal ou qui vibre en conduisant.

Photo: Danny Geraghty

C’est important d’être vigilant et de ne pas attendre que votre champ de vision soit complètement obstrué par un capot ouvert avant de remédier à la situation.

Les propriétaires concernés seront informés par courrier dans les semaines à venir. Les concessionnaires Honda vont inspecter le crochet de fermeture du capot et installer une plaque de soutien. Il se peut même que le capot doive être remplacé.

Vous pouvez aussi vérifier si ce rappel s’applique à votre Pilot, Passport ou Ridgeline en entrant votre numéro d’identification du véhicule sur le site web de Honda.

En vidéo : Notre essai routier du Honda Passport 2019