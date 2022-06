V6 de Honda : de nombreuses plaintes et une enquête en cours

Généralement acclamé et réputé pour sa fiabilité, le V6 de 3,5 litres que Honda utilise dans plusieurs de ses véhicules fait présentement l’objet d’une enquête aux États-Unis. Le problème ne vient pas techniquement du moteur en soi mais plutôt du système d’arrêt-démarrage automatique.

Plus précisément, c’est le Honda Pilot 2016 à 2019 qui est sous la loupe de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). L’agence qui s’occupe de la sécurité dans les transports aurait reçu plus de 220 plaintes de propriétaires et autres signalements alléguant que le système a refusé de redémarrer le moteur après l’avoir éteint à un feu rouge ou à une intersection.

Selon un rapport publié par la NHTSA, un survoltage a permis de redémarrer le moteur dans certains cas. Les autres propriétaires n’ont pas eu d’autre choix que de faire remorquer leur véhicule.

Dans tous les cas, le V6 était jumelé à la boîte automatique à neuf rapports de Honda. Le constructeur est au courant du problème et collabore à l’enquête, qui pourrait éventuellement mener à un rappel. Le cas échéant, celui-ci pourrait s’appliquer au Canada également.

Photo: Alain Morin

Autres modèles en cause?

Remarquez, il se peut que d’autres modèles équipés du V6 de 3,5 litres et de la transmission à neuf rapports soient victimes à leur tour d’un système d’arrêt-démarrage défectueux. On parle ici des Honda Odyssey et Passport de même que des Acura MDX et TLX.

Au fait, la boîte automatique en question a elle aussi connu son lot de problèmes au fil des ans, ce qui explique que Honda se tourne maintenant davantage vers sa nouvelle boîte à 10 rapports.

En 2021, presque tous les modèles Honda et Acura de l’année 2019 (et 2020 dans certains cas) ont été frappés par un rappel en raison d’une pompe à carburant basse pression qui pouvait flancher, entraînant un mauvais fonctionnement ou une panne du moteur. Quelque 80 000 véhicules étaient visés au Canada.

