Des ceintures défectueuses forcent un rappel de 52 000 Honda et Acura

Plus de 50 000 Honda rappelés pour un capot défectueux

Si vous êtes propriétaire d’un Honda Pilot , Passport ou Ridgeline , méfiez-vous du capot qui pourrait s’ouvrir pendant que vous roulez. En effet, le constructeur vient d’émettre un rappel qui touche plus de 725 000 exemplaires aux États-Unis et très exactement 51 325 au Canada. Plus précisément, on parle …