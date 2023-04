Étude : les véhicules les plus susceptibles d’être frappés par un rappel

Risque d’incendie : rappel élargi pour des modèles Hyundai et Kia

Les marques Hyundai et Kia se voient forcées d’élargir à nouveau leur rappel concernant un faisceau de câbles de remorque potentiellement défectueux qui pourrait entraîner un court-circuit et une surchauffe du module de commande. Le rappel en question, annoncé en août dernier, visait d’abord 292 000 Palisade et Telluride 2020 …